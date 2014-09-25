ABD'nin vurduğu Horasan örgütünün lideri öldürüldü mü?

ABD'nin “Batı’ya saldırı düzenleme planları olduğu” gerekçesiyle El Kaide’ye bağlı Horasan adlı örgütü de kapsayan Suriye’deki IŞİD hedeflerine yönelik operasyonda, Horasan örgütünün lideri Muhsin el-Fadhli’nin de eşi ve kızıyla birlikte saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Anadolu Ajansı’nın Fadhli’nin Kuveyt’teki akrabalarına yakın olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice da, “Fadhli’nin öldüğü yönünde sosyal medyada raporlar gördük. Bunun gerçek olup olmadığına dair işaretlere bakmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulunda. Ancak Reuters’e konuşan Amerikalı bir yetkili, “Fadhli’nin ölmüş olabileceğine inandıklarını” söyledi.

ABD’li yetkililerin, diş macunu tüpüne gizlediği gizli patlayıcı ya da patlayıcıya batırılmış kıyafetlerle uçaklara saldırı planı yaptığını düşündükleri Fadhli, El Kaide’nin ABD tarafından öldürülen lideri Usame Bin Ladin’e son derece yakın bir isimdi. ABD yönetimi, Suriye’de faaliyet yürüten Horasan örgütünün batıyı vurmaya en istekli örgüt olduğunu iddia ediyor.