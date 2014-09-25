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Dünya

ABD ordusu IŞİD'i vurmaya devam ediyor

ABD ordusunun Irak ve Suriye'de IŞİD'e yönelik hava saldırılarında 16 karargahın vurulduğu açıklandı

25 Eylül 2014 00:24

ABD ordusu, Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik 5 yeni hava saldırısı daha düzenledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan güçlerinin bombardıman ve savaş uçaklarıyla IŞİD hedeflerine yeni saldırılar gerçekleştirdiği duyuruldu.

Irak’ta başkent Bağdat’ın batısındaki iki saldırıda IŞİD’e ait iki silahlı aracın ve silahların saklandığı bir yerin imha edildiği belirtildi. Erbil’in güneydoğusundaki iki saldırıda da örgütün hücum mevzisinin yok edildiği ifade edildi. Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında ise IŞİD’e ait 8 araca hasar verildiği kaydedildi.

CENTCOM, ABD ordusunun bugüne kadar Irak genelinde 198, Suriye’de de ortak uluslarla birlikte 20 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

 

IŞİD'in 16 karargahı vuruldu

 

ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin Deyru'z Zor kentinde IŞİD'e ait en az 16 karargahı vurduğu bildirildi.

Muhalif Suriye Press Haber Ajansı, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun Deyru'z Zor kentinin Ebu Kemal ilçesindeki IŞİD'e ait karargahlara 16 hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıların, ilçedeki Sanayi ve Hecane bölgeleri ile eskiden güvenlik güçlerine ait olan bir karargaha düzenlendiği belirtildi. Saldırılar sonucu çok sayıda can kaybı yaşandığı kaydedilirken, halkta büyük bir panik oluştuğu ve kalabalık gruplar halinde göçler yaşandığı aktarıldı.

Suriye Genel Devrim Konseyi'nde (SRGC) ilçeye 16 saldırı yapıldığını doğrularken, Suriye Canlı Haber Ağı (SLN) ise Ebu Kemal'e 20'den fazla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

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