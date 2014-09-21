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Dünya
Deutsche Welle

NSA'den Horasan uyarısı

Amerikan gizli servisi, Suriye'de şimdiye dek tanınmayan bir radikal örgütün daha güçlendiği uyarısında bulundu. Örgütün adı ise Horasan.

21 Eylül 2014 16:08


İslam Devleti adlı radikal örgüt Suriye ve Irak'ta ilerlemeye devam ederken, Amerikan kaynaklarına göre bölgede yeni bir radikal örgüt daha güçleniyor.

New York Times gazetesinin Amerikan gizli servisinden edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde, 'Horasan' örgütünün geçen yıl Suriye'de 33 yaşındaki Muhsin El Fadli tarafından kurulduğu belirtildi. Haberde, El Fadli'nin El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in en güvendiği adamlarından biri olduğuna da dikkat çekildi.

Örgütün en büyük amacının ABD ya da ABD'nin yurtdışındaki temsilciliklerinde saldırılar düzenlemek olduğu ifade ediliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü James R. Clapper da gazeteye yaptığı açıklamada, ABD açısından Horasan örgütünün İslam Devleti örgütü kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.

Amerikalı yetkililere göre, örgüt Ortadoğu, Kuzey Afrika ve güney Asya'daki eski El Kaide üyelerinden oluşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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