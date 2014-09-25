ABD operasyonunda ölen El Nusra'nın Türk komutanı Irak ve Afganistan'da da savaşmış

ABD ve 5 Arap ülkesinin Suriye’de IŞİD’e karşı düzenlediği hava saldırısında ölen Ebu Yusuf el Turki lakaplı El Nusra komutanı Ümit Yaşar Toprak’ın, Irak ve Afganistan’da savaştıktan sonra Suriye’ye geldiği ortaya çıktı. Keskin nişancı Toprak’ın Afganistan’da iken verdiği bir röportajda, “Bir mermi ile bir kamp dolusu Amerikalıyı tedirgin ediyorduk” demiş

Vatan'dan Kenan Butakın'ın haberine göre, Bursa’dan 2 yıl önce Suriye’ye savaşmaya giden El Nusra’nın Türk Komutanı Ümit Yaşar Toprak (39), önceki gün ABD ve 5 Arap ülkesinin Suriye’de IŞİD’e karşı düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Toprak ile ilgili ayrıntılar da dün netleşti. Eşi ve 5 çocuğunu Bursa’da bırakarak Esad’a karşı savaşmak için Suriye’ye giden Toprak’ın 2003 yılında Irak’ta ABD güçlerine karşı savaştığı, 2009-2012 yılları arasında da Taliban saflarından Afganistan’da savaştığı öğrenildi.

Toprak’ın ayrıca 2004 yılında Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün MİT ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Ensar El İslam örgütüne yönelik operasyonda kardeşi Alparslan Toprak ile birlikte gözaltına alındığı da öğrenildi. Dönemin ABD Başkanı George W.Bush’a suikast hazırlığı yapacakları iddia edilen Toprak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, kardeşi ise tutuklanmıştı. Ahrar-uş Şam, Hattab Cemaati ve El Nusra gibi örgütlerin de hedef alındığı hava saldırısında hayatını kaybeden Toprak, 2004 yılında bazı ajanslara verdiği röportajlarda kendisine ve örgüt sorumlusu kardeşi Alparslan Toprak’a yönelik suçlamaların gülünç olduğunu söylemişti. El Kaide ile bağlantıları olmadığını ileri süren Toprak, Amerika’nın Orta Doğu’daki politikalarını lanetlediğini ifade etmişti. Toprak ayrıca, Amerika ve İsrail’in saldırgan politikalarını nefretle ve lanetle karşıladıklarını belirtmişti. Diğer yandan Toprak’ın arkadaşları da, keskin nişancılık eğitimini kendisinden aldıklarını ve kendisinin Türkiye’de yaşarken kısa bir süre özel harekat polisi olarak görev yaptığını da söyledi.

Ebu Yusuf el Turki olarak anılan Toprak’ın hayatını kaybettiği Rif Mühendisin bölgesinde karargahının olduğu ve şu ana kadar El Nusra üyesi olan 400 kişiye kanas eğitimi verdiği de öğrenildi. Toprak, 2010’da Taliban saflarında savaşırken “Cihaderi” adlı internet sitesine verdiği röportajda, sniperları nasıl eğittini ve sniperların özelliklerini anlatıyor. Bir mermi ile bir kamp dolusu Amerikalıyı tedirgin ettiklerini söyleyen Toprak, röportajda şunları kaydediyor: ”Kendi kamplarında konteynırdan konteynıra geçerken, nöbet değiştirirken hatta tuvalete bile giderken rahat değiller. Bu gerginlik en düşük rütbeli erden en rütbeli komutanına kadar davranışlarına yansıyor. Ve kampta bir huzursuzluk oluşuyor. Sniper bir kampa düzenli ameliyeler yapıyorsa o kampta tüm sosyal faaliyetler voleybol, futbol, basketbol, vb. yasaklanıyor. Amerikalıların stres atmaları için yapmış oldukları bu sosyal faaliyetlerin yasaklanması onları psikolojik olarak çıldırtıyor. En önemlisi bütün bunları bir keskin nişancı bir mermi ile yapıyor. Ayrıca pusu operasyonlarında genelde Amerikan askerleri zırhlı Hummer araçlarından inmezler. Onların yerine paralı milli ordu askerleri bizimle çarpışmaya yönelir. Bizim görevimiz; Amerikan Hummer aracında sağ arka tarafta 20x20 çapında açılıp kapanan demir pencere arkasında bulunan Amerikan keskin nişancısını imha etmektir.“