T24 LogoT24 Logo
Çevre

Hopa'nın AKP'li Belediye Başkanı: Sel Allah'tan geldi; çöp geldiyse alırız, ne olacak!

Hopa ve Arhavi'de sel suları çekildi, cadde ve sokaklar balçık ve çamurla kaplandı

28 Ağustos 2015 17:57

Sel felaketinin yaşandığı Hopa'nın AKP'li Belediye Başkanı Nedim Cihan, "Ağaç kökleri menfezleri tıkadı ve su baskını oldu. Menfezler tıkanınca su yön değiştirdi. Sel suları ev ve işyerlerinin bodrum katlarını bastı. Allah’tan gelen bir şey" dedi.

Nedim Cihan, sel nedeniyle çöplerin sahil yoluna inmesiyle ilgili olarak ise "Yukarıdan çöp geldiyse alırız. Ne olacak?"

Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde pazartesi günü yaşanan sel ve heyelanın ardından belediyelerin yıllarca kontrolsüz olarak döktüğü çöpler, sahil yoluna indi. Sel suları çekildi, cadde ve sokaklar balçık ve çamurla kaplandı.

Çöplerin ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Arhavi Belediye Başkanı AKP'li Coşkun Hekimoğlu, "'Dökülen çöpler bir gün sel olursa sahile iner' diye uyarım olmuştu. Dediğim maalesef çıktı" diye konuştu.

Hopa Belediye Başkanı AKP'li Nedim Cihan ise "Biz de ara sıra o alana çöp döktük. Yukarıdan çöp geldiyse alırız. Ne olacak?" dedi. Cihan yaşanan felaketi ise şöyle yorumladı: “Ağaç kökleri menfezleri tıkadı ve su baskını oldu. Menfezler tıkanınca su yön değiştirdi. Sel suları ev ve işyerlerinin bodrum katlarını bastı. Allah’tan gelen bir şey.”

 

TMMOB: Takdir-i ilahi değil takdir-i idaridir

 

TMMOB 15 kişilik heyet, sel ve heyelan bölgelerini inceledi. Heyet adına açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Hakan Yavuz, yaşanan olayın doğal afet olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Soma’da 301 madencinin ölümüne, ‘Fıtrat’ diyen zihniyet, Hopa’da ‘Takdir-i ilahi’ diyebilmektedir. Bu zihniyet devam ettiği sürece su taşkınları ve felaketler devam edecektir. ‘Dere ıslahı’ adı altında derelerin betonlaştırılması, dere yataklarının daraltılmasının felakete neden olduğu tüm uyarılarımıza rağmen gözardı edilmiştir. Dere yataklarının imara açılması ile ortaya çıkan rant, insanlarımızın hayatından daha mı değerlidir?”

 

Talha aranıyor

 

Öte yandan, Hopa'daki Sundura Deresi’ne kapılan 5 yaşındaki Taha Su’yu JandarmaÖzel Arama Kurtarma (JÖAK) su altı timleri arıyor. Askerler, Talha’nın, kayalar arasına sıkışmış olabileceği düşüncesiyle derenin bulanık suyunda taşların altını elleriyle yokladı.

Sugören Köyü’nde sel sularına kapılarak kaybolan Melike Kakşi ile yeğeni Nejla Kakşi’yi (18) bulabilmek için başlatılan çalışmalar da sürdürülüyor. Halasını kurtarmak isterken sel sularına kapılarak kaybolan Nejla Kakşi’nin atletizm ve disk atma dalında başarılı dereceler elde ettiği, milli sporcunun Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu kazandığı öğrenildi.

 

Karadeniz'e çamur akıyor

 

Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde sel suları çekildi, cadde ve sokaklar balçık ve çamurla kaplandı. Hopa’da yaşanan sel felaketi havadan görüntülendi. Bölgede temizlik çalışmaları ve yardımlar devam ederken 1300 kişi Hopa Kaymakamlığı’nda kurulan kriz masasına müracaat etti.

ETİKETLER

artvinhopaarhaviçöphaber

İlgili Haberler

Artvin'deki selde ölen 4 yaşındaki Talha'nın babası: Burada ihmal var ihmal, devlet nerede!

'Oğlum ben buradayım, sen neredesin...'

Hopa'daki kayıplardan biri milli sporcu

Atletizm ve disk atmada milli sporcu olan Nejla Kakşi, halasını kurtarmak isterken heyelan altında kalarak hayatını kaybetti

Sel felaketinin vurduğu Hopa'da çizmeler iki katı fiyata mı satılıyor?

Belediye Başkan Yardımcısı Bayraktar'a ait firmada 25 liralık çizmelerin 50 liraya satıldığı iddiası tepkiye neden oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24