Hopa'nın AKP'li Belediye Başkanı: Sel Allah'tan geldi; çöp geldiyse alırız, ne olacak!

Sel felaketinin yaşandığı Hopa'nın AKP'li Belediye Başkanı Nedim Cihan, "Ağaç kökleri menfezleri tıkadı ve su baskını oldu. Menfezler tıkanınca su yön değiştirdi. Sel suları ev ve işyerlerinin bodrum katlarını bastı. Allah’tan gelen bir şey" dedi.

Nedim Cihan, sel nedeniyle çöplerin sahil yoluna inmesiyle ilgili olarak ise "Yukarıdan çöp geldiyse alırız. Ne olacak?"

Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde pazartesi günü yaşanan sel ve heyelanın ardından belediyelerin yıllarca kontrolsüz olarak döktüğü çöpler, sahil yoluna indi. Sel suları çekildi, cadde ve sokaklar balçık ve çamurla kaplandı.

Çöplerin ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Arhavi Belediye Başkanı AKP'li Coşkun Hekimoğlu, "'Dökülen çöpler bir gün sel olursa sahile iner' diye uyarım olmuştu. Dediğim maalesef çıktı" diye konuştu.

Hopa Belediye Başkanı AKP'li Nedim Cihan ise "Biz de ara sıra o alana çöp döktük. Yukarıdan çöp geldiyse alırız. Ne olacak?" dedi. Cihan yaşanan felaketi ise şöyle yorumladı: “Ağaç kökleri menfezleri tıkadı ve su baskını oldu. Menfezler tıkanınca su yön değiştirdi. Sel suları ev ve işyerlerinin bodrum katlarını bastı. Allah’tan gelen bir şey.”

TMMOB: Takdir-i ilahi değil takdir-i idaridir

TMMOB 15 kişilik heyet, sel ve heyelan bölgelerini inceledi. Heyet adına açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Hakan Yavuz, yaşanan olayın doğal afet olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Soma’da 301 madencinin ölümüne, ‘Fıtrat’ diyen zihniyet, Hopa’da ‘Takdir-i ilahi’ diyebilmektedir. Bu zihniyet devam ettiği sürece su taşkınları ve felaketler devam edecektir. ‘Dere ıslahı’ adı altında derelerin betonlaştırılması, dere yataklarının daraltılmasının felakete neden olduğu tüm uyarılarımıza rağmen gözardı edilmiştir. Dere yataklarının imara açılması ile ortaya çıkan rant, insanlarımızın hayatından daha mı değerlidir?”

Talha aranıyor

Öte yandan, Hopa'daki Sundura Deresi’ne kapılan 5 yaşındaki Taha Su’yu JandarmaÖzel Arama Kurtarma (JÖAK) su altı timleri arıyor. Askerler, Talha’nın, kayalar arasına sıkışmış olabileceği düşüncesiyle derenin bulanık suyunda taşların altını elleriyle yokladı.

Sugören Köyü’nde sel sularına kapılarak kaybolan Melike Kakşi ile yeğeni Nejla Kakşi’yi (18) bulabilmek için başlatılan çalışmalar da sürdürülüyor. Halasını kurtarmak isterken sel sularına kapılarak kaybolan Nejla Kakşi’nin atletizm ve disk atma dalında başarılı dereceler elde ettiği, milli sporcunun Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu kazandığı öğrenildi.

Karadeniz'e çamur akıyor

Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde sel suları çekildi, cadde ve sokaklar balçık ve çamurla kaplandı. Hopa’da yaşanan sel felaketi havadan görüntülendi. Bölgede temizlik çalışmaları ve yardımlar devam ederken 1300 kişi Hopa Kaymakamlığı’nda kurulan kriz masasına müracaat etti.