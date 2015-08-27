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Hopa'daki kayıplardan biri milli sporcu

Atletizm ve disk atmada milli sporcu olan Nejla Kakşi, halasını kurtarmak isterken heyelan altında kalarak hayatını kaybetti

27 Ağustos 2015 13:18

Artvin Hopa ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 kişiden biri olan Nejla Kakşi’nin atletizm ve disk atmada milli sporcu olduğu ve evde mahsur kalan engelli halasını kurtarmak isterken birlikte heyelan altında kaldığı öğrenildi.

Nejla Kakşi’nin fındık ve toplamak için ailesiyle birlikte Sugören Köyü'ndeki evine çıktığı ve heyelan olduğu sırada engelli halası Melek Kakşi'yi kurtarmak için eve döndüğünde halası ile birlikte heyelana kapılarak toprağın altında kaldığı öğrenildi. Liseyi bu yıl bitiren ve atletizm ile disk atma dalında milli sporcu olan Nejla Kakşi’in Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu kazandığı öğrenildi. Kakşi'in ulusal yarışmalarda birçok derece elde ettiği kaydedildi.

Yaylaya fındık ve çay toplamak için çıkan Kakşi, yağmur nedeniyle eve sığındı. Bir anda evin altındaki toprağın kayması sonucu çöken duvarın altından engelli olan halasını kurtarmak isteyen Kakşi, bu sırada kendisi de kayan toprakla birlikte sürüklendi. Kakşi, yaklaşık 300 metre yükseklikten kayan toprağın altında kaldı. Kakşi'yi ve halasını arama kurtarma çalışmaları evinin önünde iş makineleri ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Kayıp kızın kapı komşusu Ferhat Topal, "Afet olmadan ailesiyle birlikte köyün yukarısındaki evlerindeydi. Eve bir anda heyelan geliyor ve evden çıkıyorlar. Daha sonra Nejla evdeki engelli olan halasını kurtarmak için yeniden eve giriyor. Daha sonra gelen heyelana kapılıyor ikisi de. Kendisi milli sporcuydu ve şen şakrak bir insandı. Küçük yaşından beri çevresindekilere örnek teşkil eden bir kardeşimizdi. Acımız büyük. Elden bir şey gelmiyor. Milli bir sporcuydu. Hem Türkiye, hem biz değerli bir insanı kaybetti." dedi.

Nejla'yı ve halasını arama çalışmalarını yakından takip eden dayısı İsmail Eksilmez ise, "Heyelan anında evin içindeydiler. Evin bir tarafı da koptu ve diğer tarafa kaçmak istediler. Necla evde ailesi ve halasıyla birlikteydi. Halasını kurtarmak isterken ikisi de heyelana kapıldı. Bu yıl Ordu Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği kazanmıştı. Kaydını yaptırmıştı. En son 3-4 gün vardı düğünde kendisiyle görüşmüştüm. Yeğenim çok canlı, iyi bir insandı." diye konuştu.

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