Demirtaş: Hopa'da derelerin tıkanan kısımları açılmalı, yeniden başlayan yağış felakete yol açabilir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sel ve heyelan nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği Artvin'in Hopa ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çok Sayıda iş makinası bölgeye gitmeli ve derelerin tıkanan kısımlarını açmalı. Yeniden başlayan yağış, felaketin büyümesine yol açabilir" dedi.

Twitter’daki hesabından açıklamalar yapan Demirtaş şunları kaydetti:

“Hopa Halkının acil yardıma ihtiyacı var. Hemen afet bölgesi ilanı yapılmalı ve halk bölgeden helikopterlerle tahliye edilmeli.”

“Çünkü yağmur tekrar başladı ve sel tehlikesi çok ciddi. Arama kurtarma faaliyetleri yetersiz kalıyor. Ulaşılamayan köyler var halen.”

“İçme suyu ve kanal suyu karışmış durumda, temiz su ve sağlık hizmetleri desteği ihtiyacı var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.”

“Çok Sayıda iş makinası bölgeye gitmeli ve derelerin tıkanan kısımlarını açmalı. Yeniden başlayan yağış, felaketin büyümesine yol açabilir.”

“Hepimizin yüreği seninle Hopa.”