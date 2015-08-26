T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: Hopa'da derelerin tıkanan kısımları açılmalı, yeniden başlayan yağış felakete yol açabilir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu

26 Ağustos 2015 20:05

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sel ve heyelan nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği Artvin'in Hopa ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çok Sayıda iş makinası bölgeye gitmeli ve derelerin tıkanan kısımlarını açmalı. Yeniden başlayan yağış, felaketin büyümesine yol açabilir" dedi.

Twitter’daki hesabından açıklamalar yapan Demirtaş şunları kaydetti:

“Hopa Halkının acil yardıma ihtiyacı var. Hemen afet bölgesi ilanı yapılmalı ve halk bölgeden helikopterlerle tahliye edilmeli.”

“Çünkü yağmur tekrar başladı ve sel tehlikesi çok ciddi. Arama kurtarma faaliyetleri yetersiz kalıyor. Ulaşılamayan köyler var halen.”

“İçme suyu ve kanal suyu karışmış durumda, temiz su ve sağlık hizmetleri desteği ihtiyacı var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.”

“Çok Sayıda iş makinası bölgeye gitmeli ve derelerin tıkanan kısımlarını açmalı. Yeniden başlayan yağış, felaketin büyümesine yol açabilir.”

“Hepimizin yüreği seninle Hopa.”

 

ETİKETLER

hopaselahattin demirtaşhaberyağmurfelakat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24