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Yaşam

Artvin'deki selde ölen 4 yaşındaki Talha'nın babası: Burada ihmal var ihmal, devlet nerede!

'Oğlum ben buradayım, sen neredesin...'

26 Ağustos 2015 14:15

Artvin'de sel biri çocuk 3 kişiyi aldı götürdü. O çocuk, 4 yaşındaki Talha SuAnnesi ve kardeşleriyle mahsur kaldığı evinden itfaiye ekibi tarafından alınmıştı Talha, ama o itfaiye aracı dereye düştü. Ve Talha annesinin ellerinden kayıp gitti.

Kanal D muhabiri Berat Çamyar ile kameraman Yusuf Ağababa Talha'nın evine gitti. "Burada ihmal var ihmal, devlet nerede!" diye isyan eden acılı babanın feryadını Türkiye'ye böyle duyurdu:

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