Artvin'deki selde ölen 4 yaşındaki Talha'nın babası: Burada ihmal var ihmal, devlet nerede!

Artvin'de sel biri çocuk 3 kişiyi aldı götürdü. O çocuk, 4 yaşındaki Talha Su. Annesi ve kardeşleriyle mahsur kaldığı evinden itfaiye ekibi tarafından alınmıştı Talha, ama o itfaiye aracı dereye düştü. Ve Talha annesinin ellerinden kayıp gitti.

Kanal D muhabiri Berat Çamyar ile kameraman Yusuf Ağababa Talha'nın evine gitti. "Burada ihmal var ihmal, devlet nerede!" diye isyan eden acılı babanın feryadını Türkiye'ye böyle duyurdu: