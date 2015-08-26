Küçük Azra Hopa'daki felaketi anlattı: Ev kaydı, 'anne' diye bağırdım ama çamurun içinde kaldı

Artvin'in Hopa ilçesindeki sel faciasında hayatını kaybden 8 kişiden üçü, 8 yaşındaki Azra'nın anneannesi, dedesi ve teyzesi... Henüz akrabalarını kaybettiğini bilmeyen Azra, o anları "Ablamla kapıya çıktık, evin kaydığını gördük. ‘Anne’ diye bağırdık ama çamurun içinde kaldı. Sonra onu da kurtarmışlar" sözleriyle anlatıyor.

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda 8 vatandaşın öldüğü, biri çocuk, 3 kişinin kaybolduğu Artvin’in Hopa ilçesinde sokakları basan çamur yaşamı engelledi. Selle birlikte açığa çıkan kablolar nedeniyle dün gün boyu ilçeye elektrik verilemedi. İlçenin içinden geçen 30 kilometre uzunluğundaki Sundura deresinin getirdiği ağaç ve molozlar, Hopa’nın altyapısını kullanılamaz hale getirdi.

Derenin döküldüğü alanda deniz, koyu kahverengi rengini aldı, suyun üzeri dağlardan gelen kızılağaç gövdeleriyle kaplandı. Hopa ilçe girişinde daha çok TIR ve otobüslerin park ettiği alan, Sundura deresinin getirdiği sularla doldu. 50’nin üzerinde büyük araç sel suları ile kullanılamaz hale geldi. Sahipleri, dün araçları tekrar çalıştırmak için çaba sarf etti. Çoruh Üniversitesi’nin kampüsü de Sundura deresinin yatağından taşmasıyla sular altında kaldı. Üniversitenin bahçesi tamamen sular altında kaldı.

‘Evimizin üstüne geldi’

Orta Hopa Mahallesi’ndeki Talikot Caddesi’nde sel ve heyelan sırasında 2 çocuk, 4 yetişkinin bulunduğu ev iş makineleriyle yıkılmış gibi görünüyor. Selin aldığı Altan Kara ve Hacer Kara çiftine ait evde o sırada İstanbul’dan gelen kızları Funda Toksoy ve Neşe Alpaslan ile torunları Azra ve Hazal Alpaslan da vardı.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, İstanbul’dan çay toplamakta babasına yardım etmek için gelen Neşe Alpaslan ile kızları Hazal ve Azra, ölümden son anda kurtuldu. Anneannesi, dedesi ve teyzesinin öldüğünü bilmeyen 8 yaşındaki Azra, “Çok yağmur yağınca ablam Hazal ile kapıya çıktık. Evin kaydığını gördük. ‘Anne’ diye bağırdık. Annemiz dışarı çıkarken toprak evimizin üzerine geldi. Biz kaçtık annemiz evin içinde, çamurun içinde kaldı. Sonra kurtarmışlar” diyerek o korku dolu anları paylaştı.

Abla Hazal ise anneannesi, dedesi ve teyzesinin hayatını kaybettiğini biliyor. 12 yaşındaki Hazal, “Gece boyu yağmur yağdı. Sabah yine yağmur yağınca kardeşim Azra ile kapıya çıktık. Anneannem, dedem ve teyzem içeride kaldı. Yağmuru seyrederken evin kaymaya başladığını gördük. Azra’nın elini tuttum. Annemiz dışarı çıkamadı. Sonra komşular bizi aldı. O sırada annemi kurtarmışlar. Halen çok korkuyoruz” dedi.

Olay sırasında İstanbul’da olduğunu belirten Mustafa Alpaslan ise, “Kayınpederim son yıllarda gördüğü en şiddetli yağış olduğunu söylemişti. Kızlarım ve eşim şans eseri kurtuldu” dedi.

‘Ağaçlar kayıyordu’

Felaketin görgü tanığı Behçet Aksu, Sundura Mahallesi’ndeki evinde yaşadıklarını anlattı. Gece boyu şiddetli yağmurun yağdığını sabah kısa bir süre güneşin açmasına rağmen 10 sıralarında tekrar başladığını belirten Aksu, “11.00 civarında yağmur sele dönüştü. Evimizin balkonuna çıkıp etrafı izlerken çaylıklardan (çay bahçesi) ağaçların kaydığını gördük. Eşim Saadet ile heyelan olacağını anladığımızda komşu evlerin üzerine toprak kaydı. Ağaçlar toprak kütleleri ile aşağı iniyordu ve büyük korku yaşadık. 1 saat sonra heyelanın yuttuğu evdekilerin zamanında çıktıklarını öğrendik” diye konuştu.

Yaz tatili ve çay toplamak için derenin geçtiği Sundura Mahallesi’ndeki evine gelen İrfan Aşık, ilçenin uzun yıllardır plansız büyüdüğünü ve altyapı sorunu yaşandığını belirterek, “Doğal dengeyi bozarak doldurulan alana yapılan Karadeniz sahil yolu derelerin ve su kanallarının önünü kapattı. Su gidecek yer bulamıyor” diyor.

Kapıya yöneldiler ama kurtulamadılar

Yoldere Mahallesi’ndeki heyelanda toprak altında kalan evin içinde ise Emniyet, Ünsal ve Erdal Gedik hayatını kaybetmiş. Emniyet ve Ünsal Gedik adlı kadınlar da çay toplamak için memleketlerine gelmişler. Gedik ailesinin talihsiz 3 ferdi, heyelanı hissederek kapıya yönelmişler ancak toprağın altında kalmaktan kurtulamamışlar.

Sundura Deresi’ni duvar da durduramadı

Hopa’da yoğun yağış nedeniyle taşarak baskınlara neden olan Sundura deresinin daha önce de defalarca taşarak hem can kaybına hem de maddi hasara neden olduğu ortaya çıktı. 2001 yılı Ekim ayı, 2007 ve 2014 yılı Eylül aylarında da yaşanan sağanak yağış sonrasında Sundura deresi taşmıştı. 2001 yılındaki taşkında bir kişi hayatını kaybederken, 2007 yılındaki taşkında da Sundura Mahallesi’nde bir köprü yıkılmış yaklaşık 250 bin TL’lik hasar meydana gelmişti. Hopa’da 2013 yılında ise ilçeyi sağanak yağışlarda taşkınlardan korumak üzere aralarında Sundura deresinin de bulunduğu 6 dereyi kapsayan beton duvar inşaatı gerçekleştirilmiş; Sundura deresine 1400 metrelik duvar inşa edilmişti.