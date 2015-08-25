'Hopa’da yaşananlarda yanlış yapılaşmanın, sahil yolu ve HES’lerin rolü nedir?'

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak soru önergesi verdi. "Son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin nedenlerine bakıldığında, plansız, projesiz yapılaşmaların, HESler’in, ormanların yok edilmesinin eko sisteme verdiği zararların olduğunu görülmektedir" diyen Tüzel, "Artvin Hopa’da yaşanan sel felaketinde yaşanan can ve mal kaybının telafisi mümkün müdür? Nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Levent Tüzel tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesi şu şekilde:

"24.08.2015 tarihinde Artvin Hopa’da meydana gelen sel felaketinde an itibariyle 9 yurttaşımızın öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu bildirilmektedir.

'AKP'nin derelerin üzerine HES kondurması,

can ve mal kayıplarını büyütecektir'

Çevre Mühendisleri Odasınca yapılan açıklamada; Karadeniz’deki tüm derelerde sayısız HES ve regülatör olduğu, bu kadar suyun tutulamayacağı, arazilerin kendi dinamikleri olduğu, HES’lerden kurtulabilen sular ise Karadeniz otoyolunu geçip denize ulaşamadığı belirtilerek, bölgede yapılan tahribatın daha çok felakete gebe olduğuna dikkat çekilmiştir.

Son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin nedenlerine bakıldığında, plansız, projesiz yapılaşmaların, HES'lerin, ormanların yok edilmesinin ekosisteme verdiği zararların olduğunu görülmektedir. AKP iktidarlarınca akla ve bilime ziyan her derenin üzerine birkaç HES kondurularak dere yataklarının kurutulması, suyun toplanması, yönünün değiştirilmesi; “Doğu Karadeniz‘in tamamının sahil şeridi doldurularak yol yapılması” Artvin Hopa’da ve Doğu Karadeniz illerinde olası sel basmaları sonucu yaşanan ve yaşanacak olan felaketlerin boyutlarını ve can ve mal kayıplarını büyütecektir. Çevre Mühendisleri Odası başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerinin, üniversitelerin görüş ve önerileri, uyarıları dikkate alınarak bölgeye dair enerji santralleri, sahil, yeşil vb. yol ve yapılaşmaların ve yeni projelerinin tekrar gözden geçirilmesi ve insanın ve doğanın korunmasını esas alan bilimsel zeminde yenilenmesi gerekmektedir.

'Hopa’da yaşanalarda yanlış yapılaşmanın, sahil yolu ve HES’lerin rolü nedir?'

Bu çerçevede;

1) Artvin Hopa’da yaşanan sel felaketinde yaşanan can ve mal kaybının telafisi mümkün müdür? Nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?

2) Hopa’da yaşanan kayıpların boyutunun bu denli büyük olmasında yanlış yapılaşmanın, “sahil yolu” ve HES’lerin rolü nedir?

3) HES ler nedeniyle sular tutulmamış, dereler özgür akıyor olsaydı, “deniz doldurularak sahil yolu yapılmamış olsaydı; Hopa’da yaşanan felaketin boyutu aynı mı olurdu?

4)Karadeniz’de deniz doldurularak yapılan yollar nedeniyle önü kesilen dereler denize hangi noktalardan dökülmektedir?

5) Genel olarak ülkede, bölge ve kent bazında, özel olarak Artvin ili sınırları dahilinde kaç HES inşa edilmiştir, kaçı proje halindedir?

6) Heyelan konusunda Karadeniz yapısı gereği tehlikeli bir bölgedir. Bu tür afetlere açıksa, önlenmesi ya da hasarın en aza indirmesi için alınabilecek önlemler nelerdir?

7) Bu gibi zaten riskli olan bölgelerde zeminin yapısını bozacak müdahalelerden kaçınmak gerekirken, son yıllarda yöre halkının, üniversite, çevre ve meslek örgütlerinin itirazlarına rağmen gündeme getirilen ekosistemde büyük tahribat yaratacak, felaketi büyütecek “yeşil yol” çalışmalarını gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?

8)Anayasal ve yasal olarak Bakanlığınız görev alanında olan ormanlık alanların ve su havzalarının korunması için ne tür önlemler alınmaktadır?