Hopa'da Orman ve Su İşleri Bakanı'na tepki: Felakete siz sebep oldunuz!

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kaymakamlık binasına girişi sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

Bakan Eroğlu, grubun "Felakete siz sebep oldunuz. Seller doğaldır, felaket değildir. Karadeniz sahil yoluyla, barajlarla bu ülkeyi baltaladınız, dereleri sattınız. HES'ler sellere neden olmayacak dediniz, sellere neden oldu" sözleri arasında Kaymakamlık binasına girdi.

Vatandaşlardan biri, bakanların çevik kuvvet ekipleri eşliğinde gelmesine tepki göstererek: “İki tane bakan geliyor, vali geliyor, ne yapıyorlar ya? Bu kadar çevik kuvvet yığılıyor, bu çevik kuvvetler yığılacağına bu memlekete arama kurtarma ekibi yığılsaydı bu kadar ölüm olmazdı. Yaptınız, kentleşmeyi bozdunuz, etrafı ıslah ettiniz, dereleri kuruttunuz, şimdi geldiniz 10 tane ölümün sorumlusunu... Sonra gidip orada yıkılan şeylerin başında poz vererek, ‘Biz kurtardık'... Bravo! Bu kadar çevik kuvvet değil arama kurtarma ekibi yığılsaydı... Ondan sonra kurtardık...” diye konuştu.

Bu sırada geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Özel Harekat polislerinin de yer aldığı koruma halkasında çevik kuvvet polisleri de görev yaptı. Bakan Eroğlu, daha sonra da felakette hayatını kaybeden Sabri Acıbadem'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

7 cenaze toprağa verildi

Sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybeden Hacer Kara, Altan Kara ve Funda Toksoy ilçenin Orta Hopa Mahallesi Camii'nde kılınan namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi. Felakette can eren Nermin Demir, Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Yukarı Kuledibi Mahallesi'nde, ölenlerden Emniyet Gedik, Ünsal Gedik ve Erdal Eren Gedik ise Yoldere Köyü Aşağı Mahalle Camii'nde kılınan namaz ardından Yoldere Köyü mezarlığında defnedildi. Hopa'daki sel ve heyelan felaketinde ölenlerden Sabri Acıbadem'in cenazesi ise ikindi namazının ardından defnedilecek.