Artvinli vatandaşlardan tepki: Elektrik yok, su yok, ekmek yok; yardıma gelen yetkili de yok!

Sekiz kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası karanlığa gömülen ve yolların neredeyse tamamı balçığa dönüşen Artvin'de vatandaşlar yetkililerin duyarsızlığına isyan ediyor.

Sel felaketi sonrası ilçelerin birçoğunda elektrik ve suların kesildiğini belirten bölge vatandaşları çaresiz kaldıklarını ve ne yapacaklarını bilemediklerini dile getiriyor.

CNN Türk'te yayınlanan Güne Merhaba programında canlı yayınına bağlanan Artvin Hopa'da selde etkilenen bir vatandaş, "Elektrik yok, su yok, ekmek yok; yardıma gelen yetkili de yok, çaresiz durumdayız" diyerek yetkililerden yardım istedi.