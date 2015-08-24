Artvin'de sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının sekize yükseldiğini açıkladı. Selde kaybolan kişi sayısı da 3'e yükseldi. Sel felaketinde yaralanan 17 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Vali: Bazı köylüler evlerinde mahsur kaldı

Bazı köylerde yurttaşların evlerinde mahsur kaldığını bildiren Vali Cirit, Artvin'deki duruma ilişkin şu açıklamada bulundu:

Evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için AFAD ekiplerimizle birlikte çalışma yürütmekteyiz.



Görüş mesafesi çok düşük olduğu için helikopterlerle hizmet verme şansımız yok. AFAD, TSK ve sahil güvenlik bir çalışma yürüttüler. Arhavi ilçemizde geri dönmek durumunda kaldı ama mahsur kalan vatandaşlarımıza karadan ulaşarak yardım yakında götürürüz. Bir kaç saate kurtarmış oluruz umarım.



Gece de yağış devam edecek

Gece de bu yağışların devam edeceğini düşünmekteyiz. Kamunun bütün birimleri ve Trabzon gibi illerimizle, hatta Samsun'dan çeşitli iş makinalarımızla desteklenecek.

Hayatını kaybeden 3 kişinin ismi belli oldu

Sel felaketinde hayatını kaybeden 8 kişiden 3'ünün isimleri belli oldu. Faciada yaşamını yitirenlerin Sabri Acıbadem, Emniyet Gedik ve Ünsal Gedik olduğu belirtildi.



'Köylerde mahsur kalanlar var'

Artvin Valisi Kemal Cirit, Yukarı Kuledibi Mahallesi'nde bir kişiyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Sugören, Çamlık ve Hendek köylerimizde vatandaşlarımızın bir kısmı mahsur bulunmaktadır. Bunları helikopterle almayı planlıyorduk ama maalesef şu an AFAD'ın kurtarma ekipleriyle almamız gerekecek. Onlarla ilgili çalışmaları da başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Ulaşılamayan bazı köylere de ulaşmayı başardıklarını dile getiren Vali Cirit, "Komşu illerden ve diğer yerlerden de iş makinesi talebimiz söz konusu oldu. Onlar da ulaşmak üzereler ve yarın da ulaşacak ekiplerimiz olacak. AFAD'ın arama kurtarma ekipleri olarak da şu an için Artvin Trabzon, Erzurum ve Rize ekipleri burada çalışmaktadır" ifadesini kullandı.

Borçka ilçesinde uzun süre karayolu kapalı olduğu için Hopa ve Arhavi'ye ulaşımı sağlayamadıklarını anlatan Vali Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dalgıç ekibi çocuğu arıyor'





Özellikle Erzurum ve Artvin ekipleri ancak ulaşabildi. Bizim oradaki ekiplerimiz tabii ki çalışmalarını devam ettiriyor ama böyle bir durum söz konusu oldu. Borçka'da metrekareye 161,7 kilogram yağış düştü. Arhavi'de metrekareye 128 kilogram yağış düşerken Hopa ilçemizde 255 kilogram yağış düştü. Gece 00.00'dan sonra yağışın etkisinin zaman zaman düşerek devam edeceği ama etkisinin daha da azalacağını, yarın için biraz daha iyi olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Cirit, Sahil Güvenlik Komutanlığından gelen dalgıç ekibinin, kaybolan çocuk için arama çalışmalarını sürdürdüğünü de bildirdi.



Vali: Yağışlar daha da şiddetlenecek

Önümüzdeki saatlerde yağışlar daha da güçlenerek devam edecek. Tekrar Karadeniz'in üzerinde bulunan yoğun bulut görülüyor. Sinop'tan Artvin'e kadar olan bölgeyi etkileyecek. Sinop, Ordu, Samsun, Giresun bölgesinde çok kuvvetli yağış olasılığı var. Rize'lileri uyarmak istiyorum, Rize'ye ilerlemiş durumda. Çok kuvvetli yağış olabilir.



Çok etkili bir türbülans var, helikopterlerin kalkışını etkileyecek kadar. Helikopterlerin hareketlerini yağışlar engelleyecektir.

Artin merkezde henüz kuvvetli yağış yok, kıyı kesimlerde kuvvetli yağış yok. yoğun bulut kümesi, kıyının hepsini etkisi altına alacak. Rize'ye doğru olan bölgede bulutlar yoğunlaşıyor.

Meteorolojiden 3 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Samsun, Ordu ve Sinop illerinin çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların yer yer, gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AFAD: Kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Artvin'de meydana gelen sel hakkında basın açıklaması yaptı. Kayıp vatandaşları arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, olay yerine AFAD arama kurtarma ekibinden 31 kişinin görevlendirildiği kaydedildi.



AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir hava aracının da olay yerine gönderildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:



Artvin ilinin Arhavi ve Hopa ilçelerinde bugün öğle sularında başlayan aşırı yağışlar nedeniyle sel afeti ve heyelanlar meydana gelmiş, 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 2 vatandaşımızı arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam etmektedir. Artvin'de meydana gelen sel afeti nedeniyle Başbakanlık AFAD koordinasyonunda 31 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi olay yerinde görevlendirilmiştir. Samsun'dan 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi de Genelkurmay Başkanlığı'na ait hava aracı ile olay yerine gönderilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 adet helikopter de Samsun'dan bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca, Doğu Karadeniz Bölgesinde meydana gelebilecek aşırı yağışlara karşı; Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Artvin, Trabzon ve Rize İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiştir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, halihazırda Artvin Hopa İlçesinde m2'ye 182 kg yağış düştüğü bildirilmiş olup Meteoroloji radarından alınan bilgiler çerçevesinde yağışların saat 19:00 sularında azalacağı değerlendirilmiştir. Başbakanlık AFAD, gelişmeleri 7/24 takip etmektedir.



Kılıçdaroğlu'ndan Vali Cirit'e başsağlığı telefonu





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'deki sel ve heyelanlarla ilgili Artvin Valisi Kemal Cirit'i arayarak bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Vali Cirit ile telefonda görüştüğü belirtildi. Selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, yaralılara acil şifa ve Artvin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığındaki bir heyeti incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gönderdiği bildirildi.