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Ağrı Belediye Başkanı Sakık bir aylık maaşını Hopa'ya bağışlayacak

Sırrı Sakık, selim vurduğu Hopa'ya her türlü yardım için hazır olduklarını açıkladı

26 Ağustos 2015 18:34

Ağrı Belediye Başkanı DBP’li Sırrı Sakık, sel felaketinin vurduğu Artvin’in Hopa İlçesi’ne, tüm imkanlarıyla yardım için hazır olduklarını söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Sakık bir aylık maaşını Hopa’ya göndereceğini kaydetti. Sakık'ın açıklamaları şöyle: 

"Hopa’da yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağrı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla yanıbaşınızdayız. Ayrıca Hopa için başlatılacak bir yardım kampanyasının ilk küçük adımı olarak, bir aylık maaşımı ihtiyaç sahibi kardeşlerime gönderiyorum." 

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