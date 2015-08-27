Sel felaketinin vurduğu Hopa'da çizmeler iki katı fiyata mı satılıyor?

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yağmur çizmelerinin satışı arttı. Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Bayraktar'a ait inşaat malzemeleri satan firmanın 25 liralık çizmeleri 50 liraya sattığı iddiası büyük tepkiye neden oldu. Hopa Belediye Başkan Yardımcısı Bayraktar yaptığı açıklamada, söz konusu çizmenin geliş fiyatının 33 lira olmasından dolayı 50 liraya satıldığı belirtti.

Hopa'da çizme fiyatı şikayeti

Hopa Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Bayraktar’a ait inşaat malzemesi satılan firmadan, 20 ila 25 lira arasında olduğu belirtilen iş çizmelerinin 50 liraya satıldığı iddia edildi.



Elinde fişle kaymakamlığa gitti

Hopa Belediye Parkı'na elinde çizme ve satış fişi ile gelen vatandaşlar, bu fiyata tepki gösterdi. Kaymakamlığa giden ancak Kaymakam ile görüşemeyen vatandaşlar, şikayet için Esnaf Odası Başkanlığı'na yönlendirildi.



Açıklama yapıldı





Hopa Belediyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Özbayraktar, konuyla ilgili şu açıklamayı gönderdi: "Turuncu renkteki çizmenin 14 liraya gelişi olduğu, 50 lira karşılığında halka satıldığı iddia edilmektedir. Turuncu renk Derby marka deri çizmenin maliyet geliş fiyatı 33 TL+KDV olduğundan 50 TL'ye satıldı. Sarı renk Arısan plastik çizmenin 9.77 TL+KDV geliş fiyatı ve 20 TL satış fiyatı vardır. Ürünlerin faturaları da mevcuttur"

Başkan Yardımcısı: Ucuz olanları bitti

Bayraktar ise iddiayla ilgili olarak, "Çizmelerin ucuz olanları bitti. Şimdi bunlar var. Bunlar daha iyi onun için fiyatı daha pahalı" dedi.