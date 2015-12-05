Homofobik siyasetçiden LGBT film festivaline baskın!

Rusya’da “Bok o Bok” (Omuz Omuza) adıyla düzenlenen LGBT film festivalinin açılış töreni Vitaly Milonov isimli siyasetçi tarafından basıldı. Milonov içeriye zorla girmeye çalışırken kendisini tutmaya çalışan polislere “İçeride 18 yaş altı çocuklar olabilir!” diye bağırdı.

KaosGL’den Ziya Görkem Celasun'un çevirisine göre bu seneki festival, eşcinsel düşmanı tutumuyla tanınan Vitaly Milonov’un açılış gecesine yaptığı baskınla başladı. Baskın ihtimali ve diğer acil durumlara karşı alternatif mekanı hazırda bulunduklarını söyleyen festival ekibi, festivalde atmosferin kuşatma benzeri yoğun güvenlik önlemlerine rağmen gayet huzurlu olduğunu belirtti.

Rusya’da eşcinsellik

Rusya’daki LGBT temalı etkinlikler “eşcinsellik propagandası”nı yasaklayan yasanın baskısı altında gerçekleşiyor. LGBT film festivalleri, Onur Yürüyüşü, panel gibi etkinlikler “eşcinsellik propagandası” olarak yorumlanıp yasaklanabiliyor.

Vitaly Milonov’a protesto

Moskova’da St. Petersburg’a giden uçakta yolculuk eden Milonov’u gören eşcinsel kadınlar ilginç bir protesto yapmaya karar verdi. Siyasetçinin önündeki koltuğua oturan çift öpüşerek selfie çekti. Kadınları fark eden Milonov yüzünü kapamaya çalışsa da kareler çoktan çekilmişti…

Milonov daha sonra olayı doğrularken bir kez daha çok ağır ifadeler kullandı. Zaks.ru’ya konuşan siyasetçi “Bu hayvanlar uçaktaki tüm yolcuları, insanlık dışı saçma hareketleriyle rahatsız etti. Kamçılanarak yakılmalılar. Bu sapkınlar St. Petersburg’dan atılmalı” diye konuşan Milonov’a tepki yağdı.