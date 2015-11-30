Japonya, eşcinsel evliliği destekliyor

Japonya’da yapılan bir ankete göre, ülke halkının yüzde 51,3’ü eşcinsel evliliklerin yasal olmasını istiyor.

GZone’un haberine göre Hiroshima Shudo Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre ülkede yasal olmayan eşcinsel evliliklerin halk tarafından desteklendiği belirtildi.

Ankete göre ülke vatandaşlarının yüzde 30’u eşcinsel evliliklerin yasallaştırılmamasını istiyor.

Anketin duyurulması sonucunda sosyal medyada, toplamda 1500’ü aşkın kadın ve erkek oy kullandı. Yapılan anketin ülkenin tamamını temsil etmediği konuşuluyor olsa da oranların ülkenin özgürleşmesi adına önemli veriler olduğu bildiriliyor.

Hangi ülkelerde eşcinsel evlilikler yasal ve ne zaman yasallaştı?

Hollanda - 2011

Belçika - 2003

Kanada - 2005

İspanya - 2005

Danimarka - 2012

Norveç - 2009

İsveç - 2009

Portekiz - 2010

İzlanda - 2010

Fransa - 2013

İngiltere - 2014

Lüksemburg - 2015

İrlanda - 2015

Arjantin - 2010

Uruguay - 2013

ABD - 2015