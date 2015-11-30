Japonya, eşcinsel evliliği destekliyor

Japonya’da yapılan bir ankete göre, ülke halkının yüzde 51,3’ü eşcinsel evliliklerin yasal olmasını istiyor.
GZone’un haberine göre Hiroshima Shudo Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre ülkede yasal olmayan eşcinsel evliliklerin halk tarafından desteklendiği belirtildi.
Ankete göre ülke vatandaşlarının yüzde 30’u eşcinsel evliliklerin yasallaştırılmamasını istiyor.
Anketin duyurulması sonucunda sosyal medyada, toplamda 1500’ü aşkın kadın ve erkek oy kullandı. Yapılan anketin ülkenin tamamını temsil etmediği konuşuluyor olsa da oranların ülkenin özgürleşmesi adına önemli veriler olduğu bildiriliyor.
Hangi ülkelerde eşcinsel evlilikler yasal ve ne zaman yasallaştı?
Hollanda - 2011
Belçika - 2003
Kanada - 2005
İspanya - 2005
Danimarka - 2012
Norveç - 2009
İsveç - 2009
Portekiz - 2010
İzlanda - 2010
Fransa - 2013
İngiltere - 2014
Lüksemburg - 2015
İrlanda - 2015
Arjantin - 2010
Uruguay - 2013
ABD - 2015