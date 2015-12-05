Christiano Ronaldo'nun eşcinsel olduğu iddia edildi

İngiliz medyası şimdiye kadar kadınlarla birlikte olması sebebiyle heteroseksüel olduğu varsayılan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşcinsel olabileceği iddiasında bulundu.

Fanatik'in haberine göre, İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun ve Daily Star aynı anda Cristiano Ronaldo'nun gay olabileceği yönünde haberler yayımlarken, Portekizli futbolcunun Fas asıllı Hollanda vatandaşı kickboksçu Badr Hari ile birlikte olduğu ileri sürüldü.

Çıkan haberlere göre Portekizli futbolcu, sürekli özel jetiyle Kuzey Afrika'ya uçup zamanının çoğunu Kickboksçu Badr Hari ile geçiyor. Bu iddia, aynı zamanda iki ünlü sporcunun aynı zamanda çok iyi yakın arkadaş olabileceğine de işaret ediyor. 30 yaşındaki kickboksçunun uzun süredir Ronaldo ile çok iyi arkadaş olduğu biliniyor ancak ikilinin, ilk kez arkadaşlıktan öte bir ilişki yaşadığı ima edildi.

Öte yandan bu uzak mesafe ilişkisinin ciddiyeti, Real Madrid teknik heyetini takımdaki "performansını kötü etkileyeceği" düşüncesiyle endişelendiriyor. Fransız spiker Daniel Riolo da Ronaldo'nun haftada 3-4 kere Fas'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Ronaldo'nun eşcinsellik olduğu zaman zaman gündeme getirildi ancak bu iddialar hiçbir zaman kanıtlanamadı. Portekizli futbolcu, son olarak Rus model Irina Shayk'la birlikteydi ve çift geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Ayrılıktan sonra ünlü futbolcunun adı Shayk gibi model olan Alessia Tedeschi ve Maja Darving ile anılmıştı.