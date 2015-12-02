Holland Taylor, eşcinsel olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Holland Taylor, uzun bir süredir başka bir kadınla ilişki yaşadığını açıkladı.

NTV'den Ömer Faruk Şahin'in haberine göre Taylor, WNYC radyo kanalına katılarak cinsel kimliği hakkında konuştu. Taylor, “Evliliğe nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna Taylor bunu yapabileceğini ve evliliğin güzel bir sembol aynı zamanda da çok özel bir an olduğunu söyleyerek, bunu ileride yapacak olursa da açık bir şekilde yapmayacağını dile getirdi. Kız arkadaşının adını vermekten kaçınan tecrübeli oyuncu aralarında oldukça büyük bir yaş farkı olduğunu söylemekle yetindi.

“Kimseden saklamıyordum”

Taylor, neden şimdiye kadar bu konu hakkında sessiz kaldığı sorusunu ise, "ben zaten hep ortadaydım, kimseden saklanmıyordum ki" şeklinde cevapladı.