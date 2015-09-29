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Ekonomi

Hollanda da Volkswagen araçların satışını geçici olarak durdurdu

Volkwagen tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde 16 milyon dizel modelin emisyon hilesine dahil olabileceği ifade edilmişti

29 Eylül 2015 14:48

İsviçre’den sonra Hollanda da emisyon skandalıyla gündemde olan Alman otomobil devi Volkswagen’in (VW) dizel motorlu araçlarının satışlarını durdurma kararı aldı. Hollanda’daki stoklardaki 4100 aracın bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Hollandalı Volkswagen bayileri, Volkswagen emisyon hilesine dahil olma ihtimalleri nedeniyle, dizel VW modellerinin satışlarını durdurma kararı aldı. Audi, SEAT, Skoda ve Volkswagen’in Hollandalı ithalatçısı olan PON şirketi, bunun geçici bir karar olduğunu açıkladı. Açıklamada Hollanda’daki stoklardaki 4100 aracın bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi.

Volkwagen’dan yapılan son açıklamada, dünya genelinde 16 milyon dizel modelin emisyon hilesine dahil olabileceği ifade edildi.

Volkswagen bünyesindeki Çek otomobil üreticisi Skoda Auto da emisyon skandalından etkilendiklerini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,2 milyon araçta emisyon hilesinin görülme ihtimalinin olduğu söylendi. Şirketin sözcüsü Jozef Balaz, Volkswagen’in bu araçları geri çağıracağını ve zararı tazmin edeceğini söyledi.

Skandalların ardından görevinden istifa eden ve dün itibariyle hakkında soruşturma başlatılan Volkswagen’in eski CEO’su Martin Winterkorn’un daha önceden Macaristan’da yapması planlanan otomotiv sektörü sunumu iptal edildi.

Volkswagen'in dizel motorlu araçta gaz emisyon değerlerini manipüle eden hatalı yazılımları kullandığı ortaya çıkarılmıştı. Bir araç ABD’de resmi emisyon testine girdiğinde devreye giriyor. Sadece test sırasında azot oksitleri NOx için tüm kontrol değerlerini düzgün gösteriyor. Bu kimyasal astım ve diğer solunum yollarıyla ilgili rahatsızlıklara yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2012 yılında, bu kimyasalı kanser nedenlerinden biri olarak resmen göstermişti. 

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