Hıncal Uluç: Fenerbahçe, alenen ve resmen Fener forması giymiş saha ve VAR hakemleriyle oynuyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Türkiye Futbol Federasyo’nu (TFF) eleştirerek hakem atamalarına tepki gösterdi. Uluç," Fenerbahçe, alenen ve resmen Fener forması giymiş saha ve VAR hakemleriyle oynuyor" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in federasyonu Ali Koç’a göre yönettiğini söyleyen Uluç, Cüneyt Çakır’ın lig maçlarını “idare ettiğini” ifade etti.

Uluç, “Fenerbahçe ise, alenen ve resmen Fener forması giymiş saha ve VAR hakemleriyle oynuyor. Takımlar arasında dağlar gibi fark olmayınca, çalınan değil, çalınmayan düdükler, gösterilen değil, gösterilmeyen kartlar skoru hatta doğrudan belirliyor. Tabii bir de hakemin yorum ve hata hakkı var. Bu yorumlar ve bu hatalar hep ayni takım lehine yapılınca, o zaman da resmen forma giymiş oluyorsun" diye düşündüm ve cevap verdim. Yönetmek ile idare etmenin farkı tam da burda işte" diye yazdı.

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