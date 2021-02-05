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Spor

Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

05 Şubat 2021 11:53

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Gustavo'dan beklenen haber gelmedi.

NTV'nin haberine göre Brezilyalı futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ligdeki Hatayspor maçında sakatlanmıştı.

Dizinde oluşan ödem geçmeyen Gustavo, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Pelkas da derbide yok.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 22 maçın 21'ine ilk 11'de başladı. Brezilyalı futbolcunun 1 golü bulunuyor.

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