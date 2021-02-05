Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu <strong>Luiz Gustavo</strong>, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.</p>\n<p>Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Gustavo'dan beklenen haber gelmedi.</p>\n<p>NTV'nin haberine göre Brezilyalı futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.</p>\n<p>Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ligdeki Hatayspor maçında sakatlanmıştı.</p>\n<p>Dizinde oluşan ödem geçmeyen Gustavo, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.</p>\n<p>Fenerbahçe'de sakatlığı süren Pelkas da derbide yok.</p>\n<p>Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 22 maçın 21'ine ilk 11'de başladı. Brezilyalı futbolcunun 1 golü bulunuyor.</p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/muslera-fenerbahce-ile-oynadigi-22-macta-5-kez-yenildi,931150" target="_blank" rel="nofollow noopener">Muslera, Fenerbahçe ile oynadığı 22 maçta 5 kez yenildi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-galatasaray-derbisine-dogru-son-54-macta-362-kart-gosterildi,930947" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru | Son 54 maçta 362 kart gösterildi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-son-5-yildir-kadikoy-de-galatasaray-i-yenemedi,930957" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fenerbahçe son 5 yıldır Kadıköy'de Galatasaray'ı yenemedi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fatih-terim-66-derbisine-cikiyor,930963" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fatih Terim 66. derbisine çıkıyor</a></strong></p>\n</body>\n</html>