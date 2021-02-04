Fenerbahçe son 5 yıldır Kadıköy'de Galatasaray'ı yenemedi

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan derbi maçlardaki Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi son yıllarda tersine döndü. Sarı-lacivertliler, son 5 senedir evinde Galatasaray’ı yenemedi.

Geçen yıl 23 Şubat 2020’de oynanan derbide, ezeli rakibini sahasında 20 yıl sonra yenen Galatasaray, son yıllarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Fenerbahçe’ye Kadıköy’de son olarak 2016’da oynanan maçta 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana deplasmanda oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Seri Galatasaray lehine döndü

Daha önce Fenerbahçe’nin stadında 20 yıl boyunca kazanamayan Galatasaray, Donk, Falcao ve Onyekuru’nun attığı gollerle 1-3 kazandığı derbiyle beraber Kadıköy'de kazanamama serisini sonlandırmıştı.

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