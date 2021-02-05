Muslera, Fenerbahçe ile oynadığı 22 maçta 5 kez yenildi

Süper Lig’in 24. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı 4 lig müsabakasında 2 gol yedi. Muslera, şu ana dek Fenerbahçe karşısında çıktığı 22 maçta sadece beş yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığından dolayı ligde 18 müsabaka görev alamadı. Bu süreçte Okan Kocuk ile Fatih Öztürk oynadı. Muslera sakatlığını atlattıktan sonra ilk mücadelesine Denizlispor karşısında çıktı. Deneyimli eldiven, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta kalesinde 2 gol gördü, 2 maçta da kalesini gole kapadı.

Muslera'nın 23. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 23. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 18'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 9 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

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