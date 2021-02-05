Fenerbahçe, Gustavo'suz çıktığı 2 derbiyi de kaybetti

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi spor kamuoyu merakla "Luiz Gustavo derbide oynayacak mı?" sorusunun cevabını beklerken, oyuncunun bu maçta oynamasının zor olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, geldiğinden beri ligdeki 53 maçın 49'unda forma giyen Gustavo'nun oynamadığı iki derbiyi de kaybetti. Sarı-lacivertliler oynadıkları diğer iki maçı kazansa da kalesinde toplamda 35 şut gördü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, yarın Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor. Oyuncunun forma giyme ihtimali çok düşük olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe onun oynamadığı 2 derbiyi kaybetti

Hürriyet'ten Cengiz İzmitli'nin haberine göre, geçen sezonun başında takıma katılan Luiz Gustavo, Fenerbahçe formasıyla muhtemel 53 maçın 49'unda forma giydi, hepsinde de mücadelelere ilk 11'de başladı. Brezilyalı'nun forma giymediği ilk maç, sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray derbisiydi ve sarı-kırmızılı takım yıllar sonra Kadıköy'de 3-1 kazanmasını bilmişti.

Gustavo, o derbiden sonra 9 maç üst üste sahaya çıkarken, Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynanan derbiye sakatlığı nedeniyle çıkmamıştı. Fenerbahçe, geçen sezonun 33. haftasındaki o mücadeleyi de 2-1 kaybetti.

Diğer iki maçta toplam 35 şut

Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinden sonra geçen sezonun son maçında da riske edilmemişti. Fenerbahçe'nin puan durumundaki yeri netleşince Brezilyalı orta saha forma giymemişti. Rizespor karşısında Fenerbahçe belki 3-1 kazandı ama rakibe de 17 şut imkanı verdi.

Luiz Gustavo sarı kart cezalısı olduğu için Denizlispor deplasmanına gitmedi. Sarı-lacivertliler orta alanda "Jose Sosa - Ozan Tufan" ile mücadele etti. Belki maç 2-0 kazanıldı ama rakip takım 18 şut attı.

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