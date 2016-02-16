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Hilmi Topaloğlu'nun oğlu: Mahsun Kırmızıgül babamı aşiretlere öldürtmek istemişti

"Mahsun yüzünden babamın beyninde tümör çıkmıştı"

16 Şubat 2016 10:10

Mahsun Kırmızıgül'ün adını duyurduğu Prestij Müzik'in kurucularından Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan TopaloğluGüneydoğu'daki operasyonlar için Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Nasıl bu kadar zalim oldunuz" sözleriyle tepki gösteren Kırmızıgül'e tepki gösterdi. babasının vefatından sorumlu tuttu. "Cumhurbaşkanımız'ın kurduğu yeni Türkiye ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile ilgili attığı tweet'ler içimi ürpertti" diyen Volkan Topaloğlu, "Bunları okuyunca; Kırmızıgül'ün rahmetli babama yaptığı ihanet aklıma geldi ve ülkemize karşı ihaneti de beni şaşırtmadı" ifadesini kullandı. Topaloğlu, Kırmızıgül'ü babasının vefatından sorumlu tuttu.

2003'te vefat eden Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topaloğlu, Sabah'ın magazin eki Günaydın'a yaptığı açıklamalarda bulundu. "Babam, en büyük ihaneti Mahsun Kırmızıgül'den gördü" diyen Topaloğlu, "Üzüntüsünden beyninde tümör çıktı ve ameliyat sürecinde Kırmızıgül onu ziyaret etmedi" diye konuştu. "Kırmızıgül, babam hayattayken bazı aşiret aileleri ile görüşüp onun öldürülmesini isteyecek kadar alçalmış bir insandır" suçlaması yönelten Topaloğlu, "Hilmi Topaloğlu'nu ortadan kaldırmak için gittiği aşiret aileleri ona, 'Hilmi Topaloğlu'nun sende büyük emeği var. Bir sıkıntı varsa konuşarak çözmeye çalışalım' demişler. Mahsun ise babamın öldürülmesini istemeye devam etmiş" iddiasında bulundu.

 

Burhan Aydemir de "Vatan haini" olmakla suçlamıştı

 

 

Prestij Müzik'in kurucularından Burhan Aydemir de Kırmızıgül için "Tüm halkımızdan özür diliyorum, bir vatan haininin kamuoyuna kazandırılmasına bilmeden katkıda bulunduğum için" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

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