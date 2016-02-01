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Davutoğlu'ndan "Nasıl bu kadar zalim oldunuz ey Başbakan" diye soran Mahsun Kırmızıgül'e cevap

"Bana zalim diyen bizim hayat geçmişimize de..."

01 Şubat 2016 10:29

Başbakan Ahmet DavutoğluGüneydoğu'da yaşanan çatışma ortamı ve ölümler için "Bu kadar zalim, bu kadar merhametsiz nasıl oldunuz ey Başbakan?" diye soran şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül'e cevap verdi. "Zulmümüze kimse şahit değil ama merhametimize herkes şahit" diyen Davutoğlu, "Bugün Doğu ve Güneydoğu’da zulmeden PKK’dır. PKK’nın zulmünü görmeden devlete ve şahsen bana dönük zalim diyen bizim hayat geçmişimize de Kandil’dekilerin hayat geçmişine de bir baksın. Sonra kime zalim, kime merhametli diyeceklerini görsünler" diye konuştu.  

Davutoğlu'nun dün Riyad seyahati sırasında, aralarında Hürriyet yazarı Akif Beki'nin de bulunduğu kendisine eşlik eden gazetecilerle söyleşisinden bazı bölümler şöyle:

Mahsun Kırmızıgül’ün Twitter mesajları tartışılıyor. Bunlara karşı ne söylemek istersiniz?

Beni de hedef alan bazı ithamlarda bulunmuş. Bizim merhametimize dünya âlem şahittir. Zulmümüze kimse şahit değil ama merhametimize herkes şahit. Filistinli çocuklar da şahit, Arakanlı yetimler de şahit. Açlıktan ölen Somalili bebekler de şahit. Yasin Börü’nün annesi, babası da şahit. Doğu’da Güneydoğu’daki, teröre karşı mücadele eden gençler de şahit. Diyarbakırlı da şahit. Bizim merhametimize dünya âlem şahit. Bunun için ayrı bir şahide ihtiyacımız yok. Ama zulmümüzü hiçbir kimse hiçbir yerde görmedi bizim. Kimseye zulmetmedik. Kimseye zalimlik yapmadık. Ama zalimlere ne kadar dik durduğumuzu herkes bilir. Filistin’de nasıl dik durduğumuzu. Suriye’de ve diğer yerlerde...

Bugün Doğu ve Güneydoğu’da zulmeden PKK’dır. PKK’nın zulmünü görmeden devlete ve şahsen bana dönük zalim diyen bizim hayat geçmişimize de Kandil’dekilerin hayat geçmişine de bir baksın. Sonra kime zalim, kime merhametli diyeceklerini görsünler. Türk halkı bizi de onları da görür. Bizim elimizde hiçbir zaman kan olmadı. Hep dökülen gözyaşlarını silen el olduk. Dünyanın her yerinde de, Türkiye’de de.

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