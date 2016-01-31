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Politika

Ahmet Hakan: Barış, 'bana terörist destekçisi derler' diye pısmayanların omuzlarında yükselecek

"Sana hangi muameleyi yaparlarsa yapsınlar, aldırma Mahsun!"

31 Ocak 2016 10:40

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Güneydoğu'da yaşanan çatışma ortamı ve ölümler için Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Bu kadar zalim, bu kadar merhametsiz nasıl oldunuz ey Başbakan?" sözleriyle tepki gösteren yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül'e destek verdi.

Kırmızıgül'ün, iktidara yakın medya tarafından "terör destekçisi" ilan edilmesini eleştiren Hakan, "Sana hangi muameleyi yaparlarsa yapsınlar, aldırma Mahsun! Unutma ki barış, 'bana terörist destekçisi derler' diye pısmadan barışı talep edenlerin omuzlarında yükselecektir" dedi.

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