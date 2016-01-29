Mahsun Kırmızıgül: Bu kadar zalim, bu kadar merhametsiz nasıl oldunuz ey Başbakan!

Yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Güneydoğu'da yaşanan çatışma ortamı ve Cizre'de bir bodrum katında bekleyen yaralı vatandaşlar için ambulans gönderilmediği yolundaki haberler nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

"Yaralı olan çocukları ve yaşlı insanları ölüme terketmek hangi dinde yazar" diyen Kırmızıgül, "Bu kadar zalim, bu kadar merhametsiz nasıl oldunuz ey Başbakan?" diye sordu.

Kendisi de Diyarbakırlı olan Kırmızıgül, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Terör, savaş, ölüm, barbarlık, zorbalık adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin bin kez lanet olsun. Barış istemek kadar dünyada daha asil ve daha güzel bir eylem olamaz. Benim tüm anılarım, doğup büyüdüğüm Diyarbakır'ın Sur bölgesinde iç çatışmalarla yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün tweetleri şöyle: