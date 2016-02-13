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Prestij Müzik'in kurucusu: Vatan haini Mahsun Kırmızıgül'ü bilmeden halka kazandırdığımız için özür dilerim!

"Mahsun Kırmızıgül'ü, Diyarbakır değil, Türkiye 'Mahsun Kırmızıgül' yaptı"

13 Şubat 2016 13:18

Mahsun Kırmızıgül'ün adını duyurduğu Prestij Müzik'in kurucularından Burhan Aydemir, Güneydoğu'daki operasyonlar için Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Nasıl bu kadar zalim oldunuz" sözleriyle tepki gösteren Kırmızıgül'ü vatan haini ilan etti. Aydemir, "Tüm halkımızdan özür diliyorum, bir vatan haininin kamuoyuna kazandırılmasına bilmeden katkıda bulunduğum için" dedi.

Sabah'ın magazin eki Günaydın'a konuşan Aydemir, bir dönem ortağı da olan Kırmızıgül'ün hükümete yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "Bize yaptığı hainliklerin sayısı belli değil ama asıl hainliği ülkeye yaptı" suçlaması yöneltti.

"Mahsun Kırmızıgül'ü, Diyarbakır değil, Türkiye 'Mahsun Kırmızıgül' yaptı" diyen Aydemir, "Bu memleketin, bu ülkenin ekmeğini yiyeceksin, sonra bu ülkeye ihanet edeceksin. Ülkeye hainlik yapmasaydı, konuşmazdım" dedi.

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