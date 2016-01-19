Hilmi Özkök 9 sütunluk asparagası yalanladı: Hasan Iğsız için açıklama yapmadım

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, emekli Orgeneral Hasan Iğsız hakkında “Türk vatandaşı olmayan bir insanın PKK sevici olmasını anlarım, ama bir ordu komutanın kızını onu destekleyen babasını asla anlayamam” dediği iddiasını yalanladı. Twitter'da dolaşıma giren ve kayyum yönetimindeki Bugün gazetesinin de "Komutan tokadı" başlığıyla yayımladığı sözler hakkında Özkök, "Böyle bir beyanatla uzaktan yakından bir ilgim yok" dedi.

Hasan Iğsız, kızı Aslı Iğsız’ın da imzacıları arasında bulunduğu “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye katılmadığını, ancak düşünceye tahammülsüzlük olduğunu açıkladıktan sonra Hilmi Özkök’e ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabından eleştirildi. Bugün gazetesi, Özkök'e atfederek ilgili mesajı sürmanşetinde 9 sütuna atılan “PKK sevicisi kızını savunan Iğsız’a... Komutan tokadı” başlığıyla kullandı. Gazetenin Ankara Temsilcisi Fatin Dağıstanlı da "Milletin Paşası: Hilmi Özkök" başlıklı bir yazı yazdı.

T24’e konuşan Hilmi Özkök, “Ne Twitter, ne Facebook hesabım var” dedi ve “böyle bir beyanatla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını” söyledi.

Hilmi Özkök, "Barış için Akademisyenler Girişimi" adı altında biraraya gelen 1128 akademisyenin bildirisine dair de şu ifadeleri kullandı:

“O konuda bir beyanat vermek istemiyorum. Çok incelememiş olmakla birlikte birçok kişiyi rahatsız ettiği gibi beni de rahatsız etti.”



Özkök, Iğsız'ı aradı



Hasan Iğsız’ın avukatı Murat Ergün de Odatv’ye Hilmi Özkök’ün Iğsız’ı arayarak böyle bir mesaj yazmadığını, bu ifadenin kendisine ait olmadığını söylediğini aktardı.