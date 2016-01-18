Star'a göre, "Bildiriye katılmıyorum ama düşünceye tahammülsüzlük var" diyen Hasan Iğsız 'İhanetin paşası'

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, tartışma yaratan "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyen kızı Aslı Iğsız'la ilgili olarak "Bildiriye katılmıyorum ama düşünceye tahammülsüzlük var; yapılan eleştirilerin önemli bir bölümünü de paylaşıyorum" açıklaması yapan Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Hasan Iğsız hakkında "İhanetin paşası" başlıklı bir haber yayımladı.

"Star’ın ihanet bildirisine imza atanlar arasında emekli Org. Hasan Iğsız’ın kızı Zehra Aslı Iğsız’ı bulması paşayı rahatsız etti" denen haberde, "Eski silah arkadaşları ve askerleri terörle mücadele ederken, Iğsız avukatı aracılığıyla, 'Kızımla gurur duyuyorum' açıklaması yaptı" ifadeleri yer aldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında birinci sayfadan verilen haberde ayrıca New York Üniversitesi’nde Yrd. Doç. görevinde bulunan Iğsız'ın kızı için nefret söylemine varan şu sözlere yer verildi.

"Aslı Iğsız’ın Eduardo Matos Martin isimli bir İspanya Yahudisiyle evli olduğu öğrenildi."

Iğsız, 5 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Anayasa Mahkemesi'nce verilen 'hak ihlali' kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edilmişti.

Iğsız ne demişti?

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Iğsız'ın şu görüşlerine yer verilmişti:

"Müvekkilimin kızı, haberi yapan gazete tarafından hedef gösterir tarzda adres ve fotoğrafı da verdiği üzere, yurtdışında bir üniversitede görevli, düşüncelerinde özgür, ailesinin kendisiyle gurur duyduğu başarılı bir akademisyendir. Bazı konularda müvekkilimden farklı düşünmesi, onun düşüncelerine saygı duyulması gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Müvekkilim, çocuklarından, kendisinin doğrularına itaat etmelerini değil inceleyerek, sorgulayarak kendi doğrularını bulmalarını beklemiş, gelişim ve eğitimlerini bu şekilde almalarını sağlamıştır ve bundan da hiçbir pişmanlık duymamaktadır. Biliyoruz ki, ülkemizde 'demokrasi', 'insan hakları', 'düşünce ve ifade özgürlüğü' gibi kavramlar, siyaset yelpazesinin her kesimi tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Söz konusu bildiriye imza atanlara yönelik tepkilerin, bir eleştiri boyutunu aşıp linç kampanyasına dönüştürülmesi ile bu kavramların ne kadar aşındığı, içeriklerinin nasıl boşaltıldığı üzüntüyle izlenmektedir. Bu bağlamda, müvekkilim Emekli Orgeneral Sn. Hasan IĞSIZ adı geçen bildiriye katılmadığını ve yapılan eleştirilerin önemli bir bölümünü de paylaştığını belirtmekle birlikte, gösterilen tepkilerin üslup ve boyutunun, farklı düşüncelere tahammülsüzlüğün geldiği boyut itibarıyla ülkemizdeki demokrasi anlayışına yeni bir yara eklediğini düşünmektedir."