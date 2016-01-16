Emekli Orgeneral Hasan Iğsız 'barış bildirisi'ne imza atan kızı için ne dedi?

Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Hasan Iğsız, tartışma yaratan 'barış bildirisi'ne imza atan akademisyen kızı Aslı Iğsız'la ilgili olarak avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Iğsız'ın avukatı "Müvekkilim adı geçen bildiriye katılmadığını ve yapılan eleştirilerin önemli bir bölümünü de paylaştığını belirtmekle birlikte, gösterilen tepkilerin üslup ve boyutunun, farklı düşüncelere tahammülsüzlüğün geldiği boyut itibarıyla ülkemizdeki demokrasi anlayışına yeni bir yara eklediğini düşünmektedir" dedi.

Iğsız, avukatı Murat Ergün aracılığıyla yaptığı açıklamada Star'da "PKK sevici Paşa kızı" başlığıyla yer alan habere dair" müvekkilim Emekli Orgeneral Sn. Hasan Iğsız adı geçen bildiriye katılmadığını ve yapılan eleştirilerin önemli bir bölümünü de paylaştığını belirtmekle birlikte, gösterilen tepkilerin üslup ve boyutunun, farklı düşüncelere tahammülsüzlüğün geldiği boyut itibarıyla ülkemizdeki demokrasi anlayışına yeni bir yara eklediğini düşünmektedir" dedi.

Oda TV'deki habere göre, Avukat Murat Ergün aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müvekkilim Emekli Orgeneral Sn. Hasan Iğsız’ın kızının gündemde sıkça yer alan bir bildiriye imza atması ile bağlantılı olarak, bir gazetede, 16 Ocak 2016 günü 'PKK SEVİCİ PAŞA KIZI' şeklindeki aşağılayıcı başlıkla verilen ve daha sonra başkaca bir kısım yayın organınca tekrarlanan habere ilişkin olarak, aşağıda yer alan açıklamayı kamuoyu ile paylaşma zorunluluğumuz doğmuştur.

Farklı düşüncelere tahammülsüzlük



Müvekkilimin kızı, haberi yapan gazete tarafından hedef gösterir tarzda adres ve fotoğrafı da verdiği üzere, yurtdışında bir üniversitede görevli, düşüncelerinde özgür, ailesinin kendisiyle gurur duyduğu başarılı bir akademisyendir. Bazı konularda müvekkilimden farklı düşünmesi, onun düşüncelerine saygı duyulması gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Müvekkilim, çocuklarından, kendisinin doğrularına itaat etmelerini değil inceleyerek, sorgulayarak kendi doğrularını bulmalarını beklemiş, gelişim ve eğitimlerini bu şekilde almalarını sağlamıştır ve bundan da hiçbir pişmanlık duymamaktadır. Biliyoruz ki, ülkemizde 'demokrasi', 'insan hakları', 'düşünce ve ifade özgürlüğü' gibi kavramlar, siyaset yelpazesinin her kesimi tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Söz konusu bildiriye imza atanlara yönelik tepkilerin, bir eleştiri boyutunu aşıp linç kampanyasına dönüştürülmesi ile bu kavramların ne kadar aşındığı, içeriklerinin nasıl boşaltıldığı üzüntüyle izlenmektedir. Bu bağlamda, müvekkilim Emekli Orgeneral Sn. Hasan IĞSIZ adı geçen bildiriye katılmadığını ve yapılan eleştirilerin önemli bir bölümünü de paylaştığını belirtmekle birlikte, gösterilen tepkilerin üslup ve boyutunun, farklı düşüncelere tahammülsüzlüğün geldiği boyut itibarıyla ülkemizdeki demokrasi anlayışına yeni bir yara eklediğini düşünmektedir."