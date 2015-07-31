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Spor

Hidayet Türkoğlu: Enes Kanter'in kafası çalışmıyor, siyaset yapmasın

Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Türkoğlu'ndan Gülen cemaati sempatizanı Kanter'e sert eleştiri...

Milli basketbolcular Mirsad Türkcan ve Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski TBF Başkanı Turgay Demirel, TBF Başkanı Harun Erdenay

31 Temmuz 2015 12:34

NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers’ın Türk oyuncusu Hidayet Türkoğlu, milli takıma çağrılmayan Oklahoma City Thunder oyuncusu Enes Kanter’le de ilgili olarak "Enes’in kafası çalışmıyor, siyaset yapmamalı” dedi.

Kaptanlığını yaptığı milli takımla Türkiye’de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası’nda kazanılan gümüş madalya sonrası dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’la yakınlaşıp “büyük usta” belgeseline katılan ve bu nedenle de bazı çevrelerce eleştirilen Hidayet’in cemaate sempatisiyle bilinen Kanter’i eleştirmesi tezat olarak yorumlandı.

Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Enes’in milli takım kariyerinin bitirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Enes’in Allah yardımıcısı olsun, Allah ıslah etsin. Bu insanları kimler nasıl yönetiyor, üzülüyorum. İşin komik tarafı Enes’i yönlendirenlerin Enes’i düşürmüş oldukları durum. Enes’in bazı şeyleri görecek kadar kafası çalışmıyor. Milli takıma alınmadığı zaman mı milli takımın değerini anladı. Herkesin kendi seçimi, o da bunu seçti. Milli takım üzerinden siyaset yapan ve huzur kaçıran kimsenin Milli takım formasında olmasına izin vermem. Ben olsaydım 2 sene önce gülme ‘tweet’i attığı anda milli takım kariyerini noktalardım.”

Enes Kanter (sağda)

 

‘Fenerbahçe’de forma giyerim’

 

Antalya’da kamp yapan ‘Hidayet Türkoğlu Basketbol Okulu’nu ziyaret eden Hidayet’in görüşleri şöyle:

 

* Genç oyuncuların kamptan verimli şekilde ayrılmaları için emek harcıyoruz. Terör olayları kampımızı maalesef etkiledi. Bazı aileler çocuklarını yollayamadılar

 

* Son turnuvayı kötü geçirdiğim için Milli Takım’ı bıraktım. Milli Takım’ı bırakmamın tek nedeni gençlerin önünü açma isteğim. Milli takım formasını en çok giyen oyuncu benim. Ancak gençlerin önünü açmam gerekti.

 

* NBA’da 1000 maç hedefimi tamamlayacağım. 3 maçım kaldı, ancak bu sezonu NBA’da tamamlamayı planlıyorum. NBA’dan dönecek olursam oynayacağım tek takım Fenerbahçe.

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