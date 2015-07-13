T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Kanter tarihi anlaşmayla en çok kazanan Türk sporcusu oldu!

Enes Kanter, Oklahama City ile 70 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

13 Temmuz 2015 12:52

NBA'de sergilediği başarılı performansla ülkemizi gururlandıran basketbolcu Enes Kanter, Oklahoma City Thunder ile 4 yıllığına 70 milyon dolarlık kontrata imza attı.

Yeni kontrat ile birlikte Kanter, Thunder'ın en prestijli oyuncuları arasında yer aldı. Batı Konferansı takımlarından Portland Trail Blazers da Kanter'e 70 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu. Thunder'da 'sınırlı serbest' olan 23 yaşındaki pivot, öncelikle kendi takımının 70 milyon dolarlık maksimum kontratı kabul edip etmeyeceğini bekledi. NBA'in güçlü ekibi Thunder, rekor bir teklifle Kanter'i takımda tuttu.

Oklahoma City Thunder, Enes'e vereceği maksimum meblağ nedeniyle NBA yönetimine lüks vergisi ödemek zorunda kalacak. Kanter böylece en çok kazanan Türk sporcusu unvanının da yeni sahibi oldu. Enes, bu transferle NBA tarihine geçti.

Takımı ile kontratını yenileyen Enes Kanter, Cihan Haber Ajansı'na (Cihan) yaptığı açıklamada, mevcut takımında forma giymeye devam edecek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. NBA'in güçlü bir takımında oynamanın ayrıcalık olduğunu belirten Kanter, "Maksimum kontratla takımıma imza atmam ülkem adıma gurur verici bir durum. Çok mutluyum. Oklahoma City Thunder için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu süreçte beni yanlız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi. 2.11'lik dev pivot, "Dualarıyla, destek mesajlarıyla yanımda duran veya durmayan herkese teşekkür ediyorum. Dualar ile bugünlere geldim, bundan sonra da ancak böyle ilerlerim. Duanızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

enes kanternbaanlaşma70 milyon dolarimzaen çok kazanan türk sporcusu

İlgili Haberler

Enes Kanter'e 70 milyon dolarlık teklif!

Enes Kanter teklifi kabul ederse NBA'de en çok kazanan Türk sporcu unvanını kazanacağı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24