Enes Kanter tarihi anlaşmayla en çok kazanan Türk sporcusu oldu!

NBA'de sergilediği başarılı performansla ülkemizi gururlandıran basketbolcu Enes Kanter, Oklahoma City Thunder ile 4 yıllığına 70 milyon dolarlık kontrata imza attı.

Yeni kontrat ile birlikte Kanter, Thunder'ın en prestijli oyuncuları arasında yer aldı. Batı Konferansı takımlarından Portland Trail Blazers da Kanter'e 70 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu. Thunder'da 'sınırlı serbest' olan 23 yaşındaki pivot, öncelikle kendi takımının 70 milyon dolarlık maksimum kontratı kabul edip etmeyeceğini bekledi. NBA'in güçlü ekibi Thunder, rekor bir teklifle Kanter'i takımda tuttu.

Oklahoma City Thunder, Enes'e vereceği maksimum meblağ nedeniyle NBA yönetimine lüks vergisi ödemek zorunda kalacak. Kanter böylece en çok kazanan Türk sporcusu unvanının da yeni sahibi oldu. Enes, bu transferle NBA tarihine geçti.

Takımı ile kontratını yenileyen Enes Kanter, Cihan Haber Ajansı'na (Cihan) yaptığı açıklamada, mevcut takımında forma giymeye devam edecek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. NBA'in güçlü bir takımında oynamanın ayrıcalık olduğunu belirten Kanter, "Maksimum kontratla takımıma imza atmam ülkem adıma gurur verici bir durum. Çok mutluyum. Oklahoma City Thunder için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu süreçte beni yanlız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi. 2.11'lik dev pivot, "Dualarıyla, destek mesajlarıyla yanımda duran veya durmayan herkese teşekkür ediyorum. Dualar ile bugünlere geldim, bundan sonra da ancak böyle ilerlerim. Duanızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.