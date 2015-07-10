Enes Kanter'e 70 milyon dolarlık teklif!

A Milli Basketbol Takımının aday kadrosuna çağrılmayan Enes Kanter'e NBA takımlarından Portland Trail Blazers, 4 yıl için 70.058 milyon dolarlık teklifte bulundu. 2.11'lik dev pivot 'Evet' derse yıllık 17.6 milyon dolarlık kazançla Türkiye spor tarihinin en fazla para kazanan oyuncusu unvanını elde edecek.

Oklahoma City Thunder ile kontratı 'sınırlı serbest' durumda olan Enes Kanter, önce mevcut takımının 70.058 milyon dolarlık kontrata imza atıp atmayacağını bekleyecek. 72 saat içinde kararını verecek olan Thunder, Kanter'e 70.58 milyon dolar vermesi halinde 'sınırlı serbest' durumunda olan Enes kendi takımında oynamaya devam edecek. Kanter'in yeni kontratı kabul etmesi halinde yıllık, 17.645 milyon dolar alacak. 2.11'lik pivot öneriyi kabul ederse Türkiye spor tarihinin en fazla para kazanan oyuncusu olacak. Portland takımından aldığı teklifi değerlendiren ünlü sporcu, "NBA'deki ilk 4 yılımda maksimum kontrat teklifi almam ve bu listeye girmem ülkem adına gurur verici bir gelişmedir. Milletimizi ve değerlerimizi en iyi temsil edebileceğim ve en iyi hizmeti verebileceğim takım hangisiyse o olsun" şeklinde konuştu.

Maksimum kontrat teklifi

Enes Kanter ile Thunder yönetiminin 3-4 yıllık maksimum kontrat (maaş bütçesinin yüzde 25'ine denk gelen, yıllık 17.645 milyon dolar) üzerinden görüşmeye devam edecek. NBA'in belirlediği verilere göre Kanter, alabileceği en yüksek kontrat teklifini almış oldu. Bu teklifle Kanter'in NBA'de en çok kazanan Türk sporcu unvanını kazanacağı belirtildi. Kanter'in bu denli yüksek bir kontrat almasının nedeni olarak ise hem 23 yaşla en genç ve en potansiyelli pivotlardan biri olması hem de serbest kalacak 4-5 üst düzey pivot arasında yer alması olarak gösteriliyor.



EuroBasket 2015'te A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna alınmayan Enes Kanter, son transfer teklifiyle NBA'de en prestijli oyuncular arasına girmeyi başardı. Ay-Yıldızlıların Başantrenörü Ergin Ataman'ın geçen hafta açıkladığı 20 kişilik listede Enes'e yer vermemişti.

Enes Kanter, geçen sezon NBA'de Thunder formasıyla çıktığı 26 maçta 18.7 sayı, 11 ribaund ortalamaları tutturmuştu.