12 Dev Adam'ın aday kadrosunda Enes Kanter'e veto

FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı. Enes Kanter kadroda yer almadı. Kanter'in kadroya alınmamasının perde arkasında Gülen cemaatine olan yakınlığının neden olduğu sosyal medyada ortaya atılan iddialar arasında...

Fransa, Hırvatistan, Almanya ve Letonya'nın 4-20 Eylül'de ortak düzenleyeceği 2015 FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan toplantı ile açıklandı. Toplantıda konuşan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, önemli açıklamalarda bulundu. Madalya ve olimpiyat vizesi hedeflerinin olduğunu belirten Ataman, 20 kişilik bir kadroda gençleştirmeye gittiklerini ifade etti.

Milliler şampiyona öncesi Çeşme'de 6 günlük bir kampın ardından 10 günlük bir İtalya kampı yapacak.

Türk Milli Takımı'nda oynamaktan gurur duyan oyuncularla yola çıktıklarını belirten Ataman, “Bu sezon Avrupa Şampiyonası’nda madalya hedefliyoruz. 2016 olimpiyatları için vize almaya çalışacağız. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

‘Sıcak temaslara cevap alamadığım için Enes’i davet etmedim’

Kadroda yer almayan ve geçtiğimiz yıllarda milli takım ile sorunlar yaşayan NBA’de Oklahoma City Thunder’da forma giyen Enes Kanter ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, “Enes bizi en iyi şekilde temsil ediyor ve biz de gurur duyuyoruz. Enes çağrılmasına rağmen kadroya dahil olmadı. Benden önceki dönemi konuşmak istemiyorum ama ben antrenörlüğe geldiğimde beyaz bir sayfa açacağımı ve herkesi görmek istediğimi söyledim. Bu dönemde de sıcak temas kurmaya çalıştık Enes ile. İyi niyetli çalışmalarımıza rağmen kaç kez görüşmeye davet etmeme rağmen görüşemedik. Yine de Dünya Şampiyonası’na katılacağını belirtti bize. Tam hazırlıkların başlayacağı dönemde bir ameliyat olacağını belirttiler. Daha sonra sakatlığı uzadı ve Enes gelemedi. Biz de geçen yıl bir uyum yakaladık takımda. Özellikle uzun rotasyonda çok ciddi oyuncularımız var. Açıkçası Enes’in çok iyi bir oyuncu olmasını kabul ettiğimiz halde o olayla ilgili de kimseden bir özür de görmediğimiz için, o sıcak temaslara da cevap alamadığım için Enes’i davet etmedim. İnşallah bu başarısını sürdürür ve bizle de temas halinde olur biz de ona kadroda yer veririz” şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın maçları

Şampiyonada B Grubu'nda yer alan ve maçlarını Almanya'nın Berlin kentinde oynayacak A Milli Basketbol Takımı, grup mücadelesinde İspanya, Sırbistan, Almanya, İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak. Milliler grup maçlarını 5 Eylül'de İtalya, 6 Eylül'de İspanya, 8 Eylül'de Almanya, 9 Eylül'de Sırbistan ve 10 Eylül'de İzlanda karşılaşmasıyla tamamlayacak. 12 Dev Adam, gurubu ilk 4 içerisinde tamamladığı takdirde Fransa'daki final turlarına katılacak.

Şampiyonaya katılacak olan A Milli Basketbol Takımı’nın aday kadrosu şu şekilde:

- Birkan Batuk, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Emircan Koşut (Anadolu Efes)

- Can Maxim Mutaf (Banvit)

- Hüseyin Göksenin Köksal (Darüşşafaka Doğuş),

- Kartal Özmızrak (Eskişehir Basket)

- Oğuz Savaş, Semih Erden, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi (Fenerbahçe Ülker)

- Sinan Güler (Galatasaray Liv Hospital)

- Barış Hersek, Robert Lee Dixon, Akif Egemen Güven (Pınar Karşıyaka)

- Samet Geyik (Tofaş)

- Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks)

- Ömer Faruk Aşık (New Orleans Pelicans)

- Furkan Aldemir (Philadelphia 76ers)