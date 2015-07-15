Harun Erdenay'dan Enes Kanter'e: Erdoğan'dan özür dile

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Harun Erdenay, NBA'de forma giyen yıldız oyuncu Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBF eski başkanı Turgay Demirel, eski milli basketbolcular Mirsad Türkcan ve Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı fotoğrafa yaptığı, "Ey Türk Milleti: Alın size neden Milli Takıma seçilmediğimin tescilli, somut bir belgesi. Yazık! Allah Islah etsin" yoruma tepki gösterrerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iftarına davet edildik ve birlikte fotoğraf çektirdik. Enes, çekilen fotoğraf hakkında yaptığı yorumlarla çok akılsızca bir şey yapmış. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Harun Erdenay, Milli Takım kadrosuna çağrılmayan Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın verdiği iftar yemeğindeki bir fotoğraf hakkında sarf ettiği "Allah ıslah etsin" yorumuna ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iftarına davet edildik ve birlikte fotoğraf çektirdik. Enes, çekilen fotoğraf hakkında yaptığı yorumlarla çok akılsızca bir şey yapmış. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Enes'i 3 yıl önce Milli Takım'a davet ettiklerini ancak gelmediğini vurgulayan Erdenay, "Geçmişte gerek sporculuk gerekse yöneticilik zamanında Enes ile bu tip karelerde çok yer aldık. O zaman niye eleştirmiyordu? Bu yaptığı Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir ayıptır. Üç sene önce Ömer Aşık sakattı, kendisine ihtiyacımız vardı ancak gelmedi. Üç gün kala 'omzumdan, dizimden sakatım' diye haber gönderdi. 30 gün İstanbul 'da kaldı, başantrenör Ergin Ataman'la bile buluşmak istemedi. Ataman da bütün bunları düşünerek, Enes Kanter'i milli takıma çağırmadı" dedi.

NBA'de Oklahoma City Thunder ile sözleşme yenileyen başarılı basketbolcu, söz konusu fotoğraf hakkında, "Ey Türk Milleti: Alın size neden Milli Takıma seçilmediğimin tescilli, somut bir belgesi. Yazık! Allah Islah etsin" yorumunda bulunmuştu.