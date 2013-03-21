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'Her şey çok güzel olacak'

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın okunan mesajı, sosyal medyada günün konusu oldu. Çok sayıda ünlü konuya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinden yorum yaptı

21 Mart 2013 22:44

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Nevruz mitinginde okunan tarihi mesajı ile ilgili olarak, ünlüler twitter'den yorum yaptı. Ünlülerin paylaştıkları twitlerin ortak paydası 'barış...'

Öcalan'ın okunan mektubu ile ilgili ünlülerin yorumları şöyle:

 

'Ahmet Mümtaz Taylan'

 

Bugün Diyarbakır'da kutlanan Nevroz ve Abdullah Öcalan'ın mesajını ünlüler yorumladı. Çok şükür bu günleri de gördük... Allah tamamına erdirsin! Hayat nevruz olsun...

 

'Yavuz Bingöl'

 

"Barışa kardeşliğe susamış bu toplum. Yaşasın halkların kardeşliği. Gün barışaa doğdu. "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" ne doğru söz.  Bırak gam kederi divane gönlüm, yüce dağdan duman kesilir bir gün. Çapa vurulmadık bu topraklara, ilkbaharda tohum ekilir bir gün. Gün bugündür. Asıl şimdi en dikkatli olunması gereken döneme giriyoruz. Barışı korumak zordur.! Herkes sorumluluk almalı ve destek olmalı. Sağ duyu.. sağ duyu..  Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ve devlet yetkililerini bu sürece koydukları destekten dolayı da bir vatandaş olarak kutluyorum, alkışlıyorum. Selahattin Demirtaş'ı, Sırrı Süreyya Önder'i ve tüm BDP'lileri de kutluyorum, alkışlıyorumâ€¦ CHP ve MHP içinse üzgünüm..."

 

'Hatice Aslan'

 

Kin ve nefretin kimseye bir faydası olmaz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama hoşgörü ve saygının olduğu yerde insanlar daha mutlu yaşar. Umarım mutlu huzurlu bir hayat süreriz bundan sonra...

 

'Defne Samyeli'

 

Barış için tarihi gün, tarihi fırsat. Umarım hayal kırıklığı yaratacak gelişmeler yaşamayız bundan sonra.

 

'Atilla Taş'

 

"Barış kimden gelirse gelsin ki bu Şeytan dahi olsa, iyi bir şeydir. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz."

 

'Kadir İnanır'

 

Beklentilerin de üzerinde gelişmeler oldu. Her şey çok güzel olacak. Bu dönemde barışın sürekliliği için herkes elinden geleni yapmalı...

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