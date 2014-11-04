Kablosuz internet (WiFi) sağlayıcısı iPass tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyada her 150 kişiye bir WiFi noktası düşüyor. Araştırmaya göre, 2014 sonuna dek dünya çapında halka açık WiFi noktaları 47,7 milyona ulaşacak. Halen dünyada en fazla WiFi noktası bulunan ülke Fransa.Fransa'yı ABD ile İngiltere izliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kentlerde kablosuz internet sağlayam WiFi noktaları, cep telefonu şebekelerinden boş kalan alanları doldurmak amacıyla tasarlanmıştı. WiFi noktaları, genellikle ücretsiz hizmet sunuyor.

iPass'in araştırması küresel düzeyde WiFi noktası dağılımına ilişkin ilk kapsamlı çalışma.

Gelecek dört yıl içinde küresel WiFi noktası 340 milyonu aşacak

Dünya çapında WiFi noktalarını gösteren haritada, her bölgede, hangi ülkede ve ev, tren, uçak, havaalanı ve mağaza gibi yerlerde kablosuz bağlantı dağılımı görülebiliyor. Gelecek dört yıl içinde küresel WiFi noktasının 340 milyonu aşacağı ve tahminlere göre, her 20 kişiye bir kablosuz bağlantı noktası düşeceği belirtiliyor.

Ancak bu dağılımın eşit orantılı olmayacağı, 2018'e dek Kuzey Amerika'da her 4 kişiye bir WiFi noktası düşerken, Afrika'da bu oranın 408 kişiye bir nokta olacağı ifade ediliyor.

2018'de Asya, kablosuz bağlantıda Avrupa'yı geride bırakacak

Avrupa halen kablosuz bağlantı dağılımının en yoğun olduğu kıta, ancak 2018'de Asya Avrupa'yı geride bırakacak. Kentlerden banliyölere kablosuz internet. Araştırma kablosuz bağlantıların büyük çoğunluğunun (34 milyon) evlerde olduğunu gösteriyor. İngiliz Telecom şirketi gibi kimi şirketler, evlerdeki WiFi yönlendiricilerini, şebeke içindeki diğer abonelerin de parasız kullanabileceği kamuya açık WiFi noktalarına dönüştürüyor. Bu genişleme, yönlendirici cihazın bulunduğu evdeki kullanımı etkilemeden gerçekleştiriliyor.

Önünden geçtiğiniz evler halka açık WiFi noktası haline gelecek

Amerikalı servis sağlayıcı Comcast, geçen yaz, müşterilerinden habersiz konuttan kamuya açık WiFi hizmetini başlattığında büyük tartışma yaratmıştı. Konuttaki WiFi noktasının kamuya açılması kablosuz bağlantı noktalarını 2018'de 325 milyona çıkaracak ve bölyece WiFi "kentlerden banliyölere" taşınacak. iPass pazarlama müdürü June Bower, "Önünden geçtiğiniz evler halka açık WiFi noktası haline gelecek ve aynı şebekedeyseniz siz de kullanabileceksiniz." diyor.

7,5 milyona yakın kablosuz bağlantı noktası bulunuyor

Bugün itibariyle dükkanlarda, kafelerde ve otellerde 7,5 milyona yakın kablosuz bağlantı noktası bulunuyor. Tren, uçak ve havaalanlarındaki noktaların toplamıysa 11 bine yakın. Raporda ulaşım araçlarındaki kablosuz bağlantı olanaklarının büyük artış kaydetmesinin beklendiği belirtiliyor. Cep telefonu ağları her ülkede 3 veya 4 büyük şirketin kontrolündeyken, WiFi noktaları çok sayıda şirket tarafından kontrol ediliyor. Araştırmaya göre, ticari nitelikli WiFi noktalarının yüzde 50'sinden fazlası, ana faaliyeti iletişim olmayan şirketlerin kontrolü altında bulunuyor.

Google, Facebook, Apple gibi şirketleri yaygın WiFi noktası sağlayabilecek

June Bower, kafelerin, otel işletmelerinin, mağaza sahiplerinin yönetiminde olan bu şebekelerin kargaşa yaratabileceğini söylüyor ve ekliyor: "Halen her WiFi noktasına ayrı ayrı giriş yapmak gerekiyor. Sonuçta galip gelen şirketler, kullanıcıya daha kolay giriş olanağı sağlayanlar olacak." Bu alanda büyük teknoloji firmalarına da fırsat doğuyor. Google, Facebook, Apple gibi şirketlerin yaygın WiFi noktası sağlayabilecekleri kaydediliyor.

WiFi piyasasına giriş yapan Google 2013'de anlaştığı Starbucks'ın ABD'deki 7 bin şubesinde ücretsiz WiFi olanağı sağlıyor.