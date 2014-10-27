Macaristan'da internet vergisine isyan

Macaristan'da salı günü mecliste tartışılması beklenen yasa tasarısı, internette kullanılan her bir gigabayt için 150 Macar forinti (0,49 Euro) tutarında vergi alınmasını öngörüyor.

İnternet vergi tasarısının hazırlandığı Ekonomi Bakanlığı önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, yasa teklifinin geri çekilmesi için Viktor Orban başbakanlığındaki hükümete 48 saat süre tanıdı.

Gösteri, Facebook'ta oluşturulan "İnternet Vergisine karşı Yüzbinler" sayfası tarafından organize edildi. Geçen hafta açılan sayfayı beğenenlerin sayısı kısa sürede 200 bin kişiyi aşmıştı. "İnternet vergi tasarısı benzeri girişimlerin Macaristan'ı Avrupa'dan uzaklaştırdığına" dikkat çeken organizatörler, hükümetin tasarıyı geri çekmemesi halinde yeni eylemlerin düzenleneceğini duyurdu.

Protestoya Avrupa Birliği Komisyonunun dijital gündemden sorumlu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes da destek verdi. Kroes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, internet vergi planlarına karşı çıkmaya davet etti.