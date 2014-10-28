AB’den Macaristan’a internet uyarısı

AB Komisyonu'nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi

Neelie Kroes'in bir sözcüsü

tarafından yapılan açıklamada “İnsanları vergi yoluyla

internetten mahrum bırakmak

kabul edilemez” denildi.

Açıklamada uygulamanın Viktor Orban hükümetinin aldığı endişe verici kararlar

serisinde bir sonraki adım olduğu kaydedildi. İnternet gibi küresel bir medya aracında

bu tür ulusal harçların işe yaramayacağı ifade edildi.

Açıklamada ekonomide dijital branşın Avrupa'yı ekonomik gerilemeden koruyan belki de

ana faktörlerden biri olduğu, vergilendirmenin bu nedenle de “kötü bir fikir” olduğu

kaydedildi. Kroes Macaristan'daki internet vergisine karşı protestoları destekleyeceğini

ifade etti.

Macaristan hükümeti, internet kullanıcılarına

2015 yılından itibaren veri transferine göre

özel bir vergi getirmek istiyor. Pazar günü on binlerce kişi gösteri düzenleyerek vergiyi

protesto etmişti. Yasa tasarısının görüşülmesine bugün Macaristan parlamentosunda

başlanacak.

