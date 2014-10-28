AB’den Macaristan’a internet uyarısı

AB Komisyonu'nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi
Neelie Kroes'in bir sözcüsü
tarafından yapılan açıklamada “İnsanları vergi yoluyla
internetten mahrum bırakmak
kabul edilemez” denildi.
Açıklamada uygulamanın Viktor Orban hükümetinin aldığı endişe verici kararlar
serisinde bir sonraki adım olduğu kaydedildi. İnternet gibi küresel bir medya aracında
bu tür ulusal harçların işe yaramayacağı ifade edildi.
Açıklamada ekonomide dijital branşın Avrupa'yı ekonomik gerilemeden koruyan belki de
ana faktörlerden biri olduğu, vergilendirmenin bu nedenle de “kötü bir fikir” olduğu
kaydedildi. Kroes Macaristan'daki internet vergisine karşı protestoları destekleyeceğini
ifade etti.
Macaristan hükümeti, internet kullanıcılarına
2015 yılından itibaren veri transferine göre
özel bir vergi getirmek istiyor. Pazar günü on binlerce kişi gösteri düzenleyerek vergiyi
protesto etmişti. Yasa tasarısının görüşülmesine bugün Macaristan parlamentosunda
başlanacak.