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Dünya
Deutsche Welle

AB’den Macaristan’a internet uyarısı

Avrupa Birliği, Macaristan hükümetinin planladığı internet vergisini “kabul edilemez” olarak niteledi.

28 Ekim 2014 19:13

AB Komisyonu'nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi
Neelie Kroes'in bir sözcüsü
tarafından yapılan açıklamada “İnsanları vergi yoluyla
internetten mahrum bırakmak
kabul edilemez” denildi.
Açıklamada uygulamanın Viktor Orban hükümetinin aldığı endişe verici kararlar
serisinde bir sonraki adım olduğu kaydedildi. İnternet gibi küresel bir medya aracında
bu tür ulusal harçların işe yaramayacağı ifade edildi.
Açıklamada ekonomide dijital branşın Avrupa'yı ekonomik gerilemeden koruyan belki de
ana faktörlerden biri olduğu, vergilendirmenin bu nedenle de “kötü bir fikir” olduğu
kaydedildi. Kroes Macaristan'daki internet vergisine karşı protestoları destekleyeceğini
ifade etti.
Macaristan hükümeti, internet kullanıcılarına
2015 yılından itibaren veri transferine göre
özel bir vergi getirmek istiyor. Pazar günü on binlerce kişi gösteri düzenleyerek vergiyi
protesto etmişti. Yasa tasarısının görüşülmesine bugün Macaristan parlamentosunda
başlanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Birliği MacaristanKomisyonu Dijital Gündemden SorumluNeelieKroesViktor OrbanAvrupaMacaristanWelle Türkçe DPA EC/AG

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