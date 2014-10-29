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Dünya
Deutsche Welle

İnternet vergisine karşı protestolar sürüyor

Macaristan'da Orban hükümetinin planladığı internet vergisine karşı başlatılan protestolara katılım artıyor.

29 Ekim 2014 17:36


Macaristan'da, Viktor Orban hükümetinin, 2015 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülen internet vergisine karşı vatandaşların tepkisi artıyor. Pazar günü onbinlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto gösterilerini, salı akşamı da devam etti. Budapeşte sokaklarında protestoların devam edeceği ve katılımın arttığı bildiriliyor.

Salı gecesi sokaklara dökülen onbinlerce kişi, Budapeşte'deki Elisabeth Köprüsü'nde toplandı. ‘İnternet vergisine izin vermeyeceğiz’ pankartları taşıyan vatandaşların çarşamba günü de protesto gösterilerine devam edecekleri bildiriliyor. Hükümetten, internet yasasının geri çekilmeyeceğine yönelik açıklama yapıldı.

Macaristan'da hükümetin planladığı internet vergisinin, Avrupa Birliği içinde bir benzeri bulunmuyor. Hükümet, gigabayt başına ortalama 49 cent vergi planlarken, şahıslar için bu oranın ayda azami 2 euro 30 cent olacağı belirtiliyor. Hükümetin yasa taslağının, 17 Kasım'da parlamentonun oyuna sunulması bekleniyor. İnternet vergisi her ne kadar hizmet sağlayıcıları tarafından ödenecek olsa da vatandaşlar, ek maliyetlerin kendilerine yansıyacağını öne sürüyorlar.

İnternet vergisini eleştirenler, bu yolla halkın daha yoksul kesimlerindeki internet kullanımının sınırlanacağını öne sürüyor. Ülkenin taşra bölgelerinde halkın birincil bilgi kaynağını, devlet yayınları oluşturuyor. Muhalifler, devlet televizyonunun hükümetin propaganda aracı haline geldiğini öne sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Macaristan OrbanViktor OrbanBudapeşte Elisabeth KöprüsüAvrupa BirliğiKasımDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP GA/BÖ

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