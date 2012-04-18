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'Hepiniz Ermenisiniz, Hepiniz Piçsiniz' pankartını taşıyanlar gözaltına alındı

Hocalı Mitingi'nde ırkçı pankart taşıyan ikisi kadın 9 kişi, "Pankartları elimize tutuşturdular, kimin verdiğini bilmiyoruz" şeklinde ifade verdi

18 Nisan 2012 11:45

 

Hocalı Katliamı'nı protesto gösterisi sırasında ırkçı pankartları taşıdığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
 

Ermeniler aleyhinde slogan atıldı

 
1992'de Azerbaycan'ın Hocalı kentinde yapılan katliam için, geçtiğimiz 26 Şubat günü Taksim Meydanı'nda anma ve protesto gösterisi yapıldı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de katıldığı gösterilerde bazı gruplar ırkçılık ve hakaret içeren pankartlar taşıdı. Eylemde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast ve Yasin Hayal'e övgü içeren sloganlar atılması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
 

9 kişi gözaltına alındı

 
İstanbul Cumhuriyet savcılığı tarafında açılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü, pankartları taşıyan ikisi kadın 9 kişiyi gözaltına aldı.
 

'Elimize tutuşturdular'

 
Şüphelilerin ifadelerinde, "Biz protestoya katıldık. Beyoğlu'na girerken elimize tutuşturulan dövizleri taşıdık. Kimlerin verdiğini bilmiyoruz" dediği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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