TBMM 'hepiniz Ermenisiniz, piçsiniz' nefreti için savcıları göreve çağırdı

T24 - Hocalı katliamında ölen Azerilerin anıldığı yürüyüşte açılan ırkçı pankartlar tepki çekmeye devam ediyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Ermenileri hedef gösteren pankartlarla ilgili olarak savcıları göreve çağırdı.

İstanbul Taksim meydanında düzenlenen mitinge katılanların bir bölümü, Ermenilere ve suikasta kurban giden Gazeteci Hrant Dink'e yönelik ırkçılık ve nefret söylemi içeren sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Bu duruma TBMM’den ilk tepki İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'den geldi. Üstün, Türk Ceza Kanunu'nda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu düzenleyen maddeler olduğunu hatırlattı ve savcıları bu mitingle ilgili kovuşturma yapmaya çağırdı.

Ayhan Sefer Üstün, Ermenistan'ın yaptığı katliamın lanetlenmesi için daha büyük mitinglerin düzenlenebileceğini ancak Taksim'deki söylemlerin “anma töreninin etkisini sıfıra indirdiğini” belirtti.