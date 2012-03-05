CHP'den Bakan Şahin'e: 'Hepiniz Ermenisiniz, Hepiniz Piçsiniz' pankartının taşınmasına kim izin verdi?

HÜLYA KARABAĞLI - T24/ Ankara

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e “’Hepiniz Ermenisiniz, Hepiniz Piçsiniz’ pankartının taşınmasına izin veren emniyet mensupları tespit edilmiş midir?” diye sordu. Bu kişilerle ilgili idari bir soruşturma açılıp açılmadığının yanıtını soran Türmen, “Diğer katliamlarda Maraş katliamını, Sivas olaylarını, Uludere katliamını anma etkinliklerine de katılmayı ve halka hitap etmeyi düşünmekte misiniz?” dedi.

İçişleri Bakanı Şahin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde değerlendirmesi şöyle:

"Devlet yetkilileriyle suç"

Hocalı katliamının toplumumuzu yürekten yaralayan bir insanlık suçu oluşturduğu açıktır. Ancak bu suçu kınamak amacıyla yapılan törenlerin devlet yetkililerin de iştirakiyle başka suçların işlenmesine yol açmaması takdir edilmelidir.

26 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Taksim Meydanı’nda Hocalı katliamının 20. yılında Hocalı Soykırımı Telin Mitingi’nde bulunduğunuz, günün anlam ve önemini belirtmeye yönelik olduğu düşünülen bir konuşma yaptığınız medya aracılığı ile takip edilmiştir.

"Irka dayalı ayrımcılık ve bir ırka yönelik nefret söylemi"

“Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz Piçsiniz” pankartları eşliğinde konuşmanız kamuoyunda ciddi kaygılar uyandırmıştır. Nitekim konu ile ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkanlığı görevini de yürüten Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün tarafından da “pankartlar da tamamen ırkçı, ayrımcı ve nefret uyandıran ifadeler içermektedir” şeklinde bir tespit yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin ve Birleşmiş Milletler Medenî Ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin hükümleri uyarınca Miting’deki pankartın ırka dayalı ayrımcılık ve bir ırka yönelik nefret söylemi olduğu açıktır.

"İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürünü kim görevlendirdi"

- 26 Şubat 2012 tarihinde Taksim Meydanı’nda yapılan ‘Hocalı Soykırımı Telin Mitinginde bulunmak ve kitleye hitap etmek üzere görevlendirildiniz mi? Görevlendirme yapıldıysa kim tarafından görevlendirildiniz?

- Miting alanında İstanbul Valisi, il Emniyet müdürü gibi kamu görevlileri bulunmuşlardır. Bu kişiler bakanlığınız veya şahsınız tarafından mı görevlendirilmiştir?

‘Emniyetin kontrolünden geçen pankartlar’

- Taşınan “Hepiniz Ermenisiniz, Hepiniz Piçsiniz” pankartını benimsiyor ve onaylıyor musunuz? Türkiye Azerbaycan Derneği tarafından yaygınlaştırılan davette tüm pankartların önceden hazırlanmış olduğu ve emniyet yetkililerince kontrol edildiği bilgisi verilmiştir. Bu bilgi doğru mudur?

- “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz Piçsiniz” pankartının taşınmasına izin veren emniyet mensupları tespit edilmiş midir, bu kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Bu kişilere yönelik bir yaptırım uygulanması düşünülmekte midir?

‘Nefret söyleminin sorumluluğunu üstlenecek misiniz’

- Pankartın kendisinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesindeki suçun işlemesi anlamına gelmesi sebebiyle Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suça iştirak sebebiyle Bakanlık görevinizden istifa etmeyi düşünmekte misiniz?

- Bu sözlerin hedefi olan gruba yönelik yukarıda bahsi geçen nefret söyleminin yol açabileceği herhangi bir şiddet olayının sorumluluğunu üstlenmekte misiniz?

- Diğer katliamlarda Maraş katliamını, Sivas olaylarını, Uludere katliamını anma etkinliklerine de katılmayı ve halka hitap etmeyi düşünmekte misiniz?