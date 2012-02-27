Hocalı mitinginde ırkçı pankart: Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz

T24 - Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1992 yılında yaşanan savaş sırasında meydana gelen Hocalı katliamının 20. yılında İstanbul Taksim Meydanı’nda düzenlenen protesto mitingi ırkçı bir gösteriye dönüştü. Ermenilere yönelik nefret ve saldırganlık içeren sloganların atıldığı mitinge, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katılarak bir konuşma yaptı. Hrant Dink’in katillerinin lehine sloganların atıldığı mitingde, beyaz bereler takmış bir grup da Agos gazetesinin önüne yürümek istedi ancak polis tarafından engellendi.

Taraf'ın haberine göre, Hocalı katliamını protesto etmek için bazı partilerle derneklerin organize ettiği mitingin duyuruları haftalar öncesinden yapıldı. Dün öğle saatlerinde Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, Taksim Meydanı’na yürüdü. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunduğu yürüyüşte taşınan pankart ve atılan sloganlar dikkat çekti. Mitingde, “Bugün Taksim yarın Erivan bir gece ansızın gelebiliriz” yazılı pankart ile “Hepiniz Ermenisiniz hepiniz piçsiniz”, “Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur” dövizleri dikkat çekti. Dink’in katillerine övgüler içeren sloganlar atıldı.

Şahin: Bu kan yerde kalmayacak

Grup Fransız Konsolosluğu’nun önüne gelince polis güvenlik önlemlerini artırdı. Konsolosluk önünde vatandaşlara “Sarkozy tuvalet kağıdı” yazan tuvalet kağıtları dağıtılırken “Sarkozy pisliğini temizle” sloganı atıldı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunduğu mitingde konuşma yapan Bakanı Şahin’in sözleri mitingin şoven havasına uygundu. Şahin konuşmasında “20 yıl önce bugün kan içicilerin, katillerin, acımasızların ve merhametsizlerin, yüreksizlerin, korkakların Hocalı’da 613 insanın, kadın, çocuk, yaşlı, haklı ve haksız demeden kanını içtiğini” söyledi. Bakan Şahin, “Bu kan, o günden bu yana yerde kalmadı ve kalmayacak” ifadelerini kullandı. Şahin, şunları söyledi: “Yeryüzünde herhangi bir zulüm, haksızlık Türk milletine yapılmış gibidir dedi. Afrika ve Asya’da, Balkanlarda da olsa Türk milletini ilgilendirir. Çünkü biz sadece kendimiz için değil tüm canlılar tüm insanlık için çalışan onları seven ve kabul eden milletiz” dedi.