Hocalı afişi finansmanıyla ilgili açıklama yok

T24 - Hocalı katliamının 20. yıldönümü nedeniyle 26 Şubat’ta Taksim’de Meydanı’nda bir basın açıklaması yapılacak. Bu kez yapılacak basın açıklaması için günler öncesinden kentteki ilan panolarına çağrı metinleri asıldı. Gazetelere tam sayfa ilanlar verildi. ‘Ermeni iddialarına sessiz kalmayın’ başlığıyla hazırlanan çağrı metnin diliyle ilgili tartışmaların da hedefi oldu.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Taksim’de yapılacak basın açıklamasını ve ilanlarla ilgili organizasyonu Türkiye’den 4 üyesinin olduğu Hocalı Soykırımını Anma Gönüllüleri Komitesi yürütüyor. Üyelerden Mesut Ülker, Radikal’e şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de konjonktüre baktığımızda Ermenilerin dışındaki insanların bu konuda herhangi bir söz söyleme hakkı yokmuşçasına psikolojik bir etki olduğunu görüyoruz.

'Kışkırtıcı değiliz'

Asla Ermeni kardeşlerimizle alakalı, Türkiye’de yaşayan tüm azınlıklarla ilgili bir rövanş ve öç alma gibi bir amacımız yok. Sadece Hocalı katliamı gibi; Humuslar, Gazzeler gibi katliamlar olmasın diye, tüm katliamlarla ilgili bir hassasiyetimiz var.”

Ülker organizasyonla ilgili şunları söyledi: “Bizim gönüllü olarak meselenin aktivasyon boyutuyla ilgimiz var. Taksim’de basın açıklaması yapacağız. Bu tarz katliamların olmaması için insanları davet ediyoruz. 14.00’da Taksim’de olacağız. Galatasaray’dan yola çıkacağız. İstiklal Caddesi’ni kullanarak meydana yürüyeceğiz. 14.20 sularında da meydanda olup çelengi bırakıp ardından basın açıklaması yapacağız” dedi. Ülker şöyle devam etti: “Hrant Dink kardeşimizin öldürülmesi ile ilgili Türkiye’de çekilen dikkatten biz hiç rahatsız olmadığımız gibi, bu konuya da dikkat çekilmesini istiyoruz. Bu coğrafya da yaşayan herkesin bu tür katliamların yaşanmamasını istiyoruz. Suçlu ilan edercesine yayın ve iletişim tarzına geçilmesine biz çok üzülüyoruz. Kışkırtıcı anlamda gönüllüler komitesi olarak bir amacımız yok.”

Para kaynağı belirsiz

Mesut Ülker, organizasyonun finansal destekçileriyle ilgili ısrarlı sorularımızı ise yanıtlamadı. Ülker, derin devlet, farklı bir organizasyonun asla söz konusu olmadığını ifade etti.