T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hocalı afişi finansmanıyla ilgili açıklama yok

Hocalı katliamıyla ilgili ilan panolardaki çağrı metinlerinde yer alan sözler tartışmalara neden oldu.

25 Şubat 2012 15:47

 

T24 - Hocalı katliamının 20. yıldönümü nedeniyle 26 Şubat’ta Taksim’de Meydanı’nda bir basın açıklaması yapılacak. Bu kez yapılacak basın açıklaması için günler öncesinden kentteki ilan panolarına çağrı metinleri asıldı. Gazetelere tam sayfa ilanlar verildi. ‘Ermeni iddialarına sessiz kalmayın’ başlığıyla hazırlanan çağrı metnin diliyle ilgili tartışmaların da hedefi oldu.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Taksim’de yapılacak basın açıklamasını ve ilanlarla ilgili organizasyonu Türkiye’den 4 üyesinin olduğu Hocalı Soykırımını Anma Gönüllüleri Komitesi yürütüyor. Üyelerden Mesut Ülker, Radikal’e şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de konjonktüre baktığımızda Ermenilerin dışındaki insanların bu konuda herhangi bir söz söyleme hakkı yokmuşçasına psikolojik bir etki olduğunu görüyoruz.

 

'Kışkırtıcı değiliz'

 

Asla Ermeni kardeşlerimizle alakalı, Türkiye’de yaşayan tüm azınlıklarla ilgili bir rövanş ve öç alma gibi bir amacımız yok. Sadece Hocalı katliamı gibi; Humuslar, Gazzeler gibi katliamlar olmasın diye, tüm katliamlarla ilgili bir hassasiyetimiz var.”

Ülker organizasyonla ilgili şunları söyledi: “Bizim gönüllü olarak meselenin aktivasyon boyutuyla ilgimiz var. Taksim’de basın açıklaması yapacağız. Bu tarz katliamların olmaması için insanları davet ediyoruz. 14.00’da Taksim’de olacağız. Galatasaray’dan yola çıkacağız. İstiklal Caddesi’ni kullanarak meydana yürüyeceğiz. 14.20 sularında da meydanda olup çelengi bırakıp ardından basın açıklaması yapacağız” dedi. Ülker şöyle devam etti: “Hrant Dink kardeşimizin öldürülmesi ile ilgili Türkiye’de çekilen dikkatten biz hiç rahatsız olmadığımız gibi, bu konuya da dikkat çekilmesini istiyoruz. Bu coğrafya da yaşayan herkesin bu tür katliamların yaşanmamasını istiyoruz. Suçlu ilan edercesine yayın ve iletişim tarzına geçilmesine biz çok üzülüyoruz. Kışkırtıcı anlamda gönüllüler komitesi olarak bir amacımız yok.”

 

Para kaynağı belirsiz

 

Mesut Ülker, organizasyonun finansal destekçileriyle ilgili ısrarlı sorularımızı ise yanıtlamadı. Ülker, derin devlet, farklı bir organizasyonun asla söz konusu olmadığını ifade etti.

 

 

ETİKETLER

Hocalı katliamıafiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24