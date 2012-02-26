Hocalı katliamında ölenler Taksim'de anıldı

T24 - Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1996 tarihinde Ermeni güçleri tarafından katledilen Azeriler, Taksim'de anıldı. Taksim'de düzenlenen anma töreni İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milil Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yürüyüşe katılan Azerbaycan Milletvekili Rüstemhanlı, verdiği destekten dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Hocalı'daki katliamın yıldönümünde Taksim'deki anma programı on binlerin katılımıyla başladı. Törene İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yanı sıra binlerce Türk ve Azerbaycanlı katıldı. Tören katliamda ölenler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Taksim'de düzenlenen tören için vatandaşlar Galasaray Meydanı'nda toplandı. Azerbaycan vatandaşlarının da yoğun bir şekilde katıldığı eylemde kalabalık İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na yürüdü. Azerbaycan bayrakları ve sloganlar eşliğinde Taksim'e gelen on binler meydanı tamamen doldurdu.

Çeşitli sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen vatandaşların katılımıyla oluşan büyük kalabalık, Türk ve Azerbaycan bayrakları ''Hepimiz Türküz Hepimiz'', ''Ermeni Yalanına Son'' pankartlarıyla ve çeşitli sloganlar atarak yürüdü.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamın kurbanları 20. yılında İstanbul'da anılıyor. Yürüyüşe katılan Azerbaycan Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Türk halkının kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Azerbaycan halkının yalnız olmadığını daha iyi hissettiklerini anlatan Rüstemhanlı, "Bugün Türkiye'nin ayakta olması beni sevindiriyor. Bu soykırımı dünyaya anlatmak için Türk Milleti beraber iradesini ortaya koymaktadır. Bu yürüyüş Türkiye'nin Azerbaycan ile yürek yüreğe olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan ve soykırımı yaşadığını ifade eden bir Azeri kadın ise, Türk halkının kendileriyle birlikte olmasından duyduğu mutluluğu gözyaşları içinde belirtti. Türkiye'nin asırlar boyunca kendileri ile birlikte olduğunu kaydeden Azeri kadın, "Bizi yalnızca Türkiye destekliyor. Biz Türk halkından razıyız. Hocalı 600-700 kişiyi öldürdüler. Soykırım yaptılar ama dünya birliği buna suskun." dedi.

Anma etkinliğinin olaysız geçmesi için polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bir polis helikopterinin havadan meydanı kontrol ettiği gözlendi. Fransız Başkonsolosluğu ve Ermeni kilisesi gibi hassas yerlerde sivil ve resmi ekiplerin önlemleri artırdığı bildirildi.



Hocalı katliamı



Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri sivilleri toplu şekilde katletti. Hocalı'da 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledildi. 150 kişi kaybolduğu katliamda 487 kişi ağır şekilde yaralandı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği görüldü.