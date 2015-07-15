HDP'nin tepkili olduğu Akdoğan ve Ala, koalisyon görüşmesinde hiç söz almadı

Hükümeti kurma turlarının 3. gününde HDP Genel Merkezi’nde HDP heyetiyle bir araya gelen AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ziyaretinden ilginç kareler basına yansıdı. 1 saat 58 dakikalık görüşmede, 7 Haziran öncesi seçim meydanlarından bugüne kadar açıklamalarıyla HDP’nin mesafeli durduğu iki ismin (Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala), görüşme boyunca hiç konuşmadıkları öğrenildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görüşme boyunca tek konuşan isim olduğu ifade edilirken, HDP kanadında da sadece eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın konuştuğu belirtildi. Görüşmede hazır bulunan Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder’in de konuşmadıkları edinilen bilgiler arasında.

19 maddelik listedeki başlıklar

Başbakan Demirtaş’a, "Selahattin Bey" diye hitap ederken, görüşme, HDP’nin Ahmet Davutoğlu'na, koalisyona destek için 19 maddelik bir liste sunmasıyla uzadı. Konu başlıkları tek tek görüşmede ifade edildi.

Görüşmeye her iki partiden de çözüm süreci kapsamında oluşturulan heyetlerde yer alan isimler katıldı. AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eşlik etti.